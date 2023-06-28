У Мелітополі пролунали вибухи: окупанти заявили про знищення кількох ракет (фото, відео)

Окупаційна адміністрація підтвердила роботу ППО та звинуватила Україну у спробі завдання удару по місту.

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Зранку 28 червня в окупованому російськими військами Мелітополі пролунали вибухи. У небі виднілися сліди роботи ворожої протиповітряної оборони. Про це повідомило регіональне видання "РІА Мелітополь".

"Також після вибуху запрацювала знову сирена", — зазначили автори контенту.

Окупаційна "адміністрація" Мелітополя підтвердила, що у місті пролунали вибухи.

"Попередньо спрацювала система ППО", — йдеться у пості.

"РІА Новини" з посиланням на оперативні служби написали, що російська система ППО нібито збила усі ракети, запущені зранку 28 червня. У спробі атаки на Мелітополь звинувачують Україну.

"Система ППО ЗС РФ спрацювала успішно, всі ракети збиті", — заявили в оперативних службах.

Нагадаємо, у ніч на 28 червня у Мелітополі також лунали вибухи. Колаборант Володимир Рогов заявляв, що йдеться про щонайменше шість вибухів.

Раніше, 27 червня, ЗС РФ атакували ракетами "Іскандер" Донецьку область. Одна з них влучила у ресторан в центрі Краматорська. Станом на ранок 28 червня відомо про вісьмох загиблих та 60 поранених. Розбір завалів триває. Серед жертв є діти.

28 червня стало відомо, що під час обстрілу російських військ у Краматорську перебували іноземці. Зокрема, поранення отримали троє колумбійців — депутат Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад і журналістка Каталіна Гомес.