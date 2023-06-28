"Ми були повністю закривавлені": під час обстрілу в Краматорську перебували семеро іноземців

ЗС РФ вдарили ракетою "Іскандер" по центру Краматорська. Того вечора у місті перебували колумбійці, голландці, фламандець та журналіст The Telegraph.

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Під час обстрілу міста Краматорськ у Донецькій області постраждали троє громадян Колумбії. Про це організація Aquanta Ucraina (група підтримки України в Латинській Америці) повідомила журналістам BBC.

Внаслідок удару ЗС РФ травмовані засновник організації та колумбійський депутат Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад і журналістка Каталіна Гомес. В організації зазначили, що вони отримали легкі поранення.

Групу іноземців супроводжувала одна з українських письменниць, чиє ім’я не розголошують з етичних причин. Вона перебуває у важкому стані.

В момент удару в ресторані були голландці, що роздають у Краматорську картоплю

Двоє голландців Френкі ван Хінтум і Коен ван Остен приїхали у Краматорськ, щоб безплатно готувати для українців картоплю фрі. В момент ракетної атаки вони вечеряли у ресторані в центрі Краматорська. Їхню розповідь про пережите передали у NOS.

"Ми щойно закінчили їсти, коли почули гучний удар і відчули зміну тиску повітря. Ми бачили вогонь і речі, які падали. Ми намагалися втекти, але не відчули, з якого боку це сталося", — згадав ван Хінтум.

Голландець зазначив, що велика кількість людей опинилася під завалами.

"Ми більше не могли вийти через вхід. Усюди були уламки. Ми також були повністю закривавлені та в осколках скла, але в основному у нас були подряпини. Там була жінка з дитиною, я її підняв", — розповів ван Хінтум.

Також, за даними NOS, в ресторані був присутній фламандський журналіст Арно де Декер, але він пішов з закладу за десять хвилин до трагедії.

"Це місце зустрічі, куди ходять усі. Там їдять мешканці, волонтери, а також військові", — підкреслив він.

Журналіст почув ракетні удари з готелю та сховався від небезпеки, однак пізніше повернувся до ресторану.

"Від цього нічого не залишилося. Я бачив тіла, які лежали на землі, і рятувальників, які шукали серед завалів", — описав він.

Іноземному журналісту, ймовірно, врятував життя один дзвінок

Журналіст The Telegraph Колін Фріман також незадовго до ракетного удару вечеряв у ресторані з перекладачем. Він опублікував деталі того, як пережив обстріл.

"У той час, як майже всі інші пристойні заклади здебільшого закриті, тут пропонують чудову піцу, холодні напої та бажаний відпочинок від передової на Донбасі неподалік", — написав він.

О сьомій вечора Фріман з перекладачем переглядали меню закладу, коли телефонний дзвінок змусив їх забути про вечерю та їхати на околиці міста. Невдовзі у місті пролунав гучний вибух. Військовий у розмові з журналістом припустив, що снаряд міг впасти поблизу ресторану.

"Поки ми повернулися до місця вибуху, рятувальники пробиралися крізь величезну купу уламків, що диміли, виносячи на ношах убитих і поранених. Десь посеред тих уламків, які пожежники несамовито рубали сокирами, був стіл, за яким ми сиділи", — поділився Фріман.

Він зазначив, що, якби дзвінок не зруйнував їхні плани, вони б з перекладачем саме з’їли наполовину свою піцу в момент удару.

"Серед тих, кого, ми бачили, як несли, був молодий офіціант, який збирався прийняти наші замовлення, коли нас викликали. Він був весь у крові та виглядав сильно ошелешеним, хоча я з полегшенням зауважив, що все ще був у свідомості", — згадав Фріман.

Поблизу ресторану журналіст зустрів жінку, друг якої повів того вечора у ресторан двох своїх доньок-підлітків.

"Вони дістали його з-під уламків, але я ще не бачила жодної з дівчат", — сказала вона.

Інша жінка розповіла Фріману, що всередині закладу поблизу печі знаходиться її зведений брат Микита, якого не можуть дістати з-під завалів.

"Так сталося, що співбесіда, на яку нас викликали, не склалася. Але я дуже радий, що ми не відмовилися", — додав журналіст.

Нагадаємо, відомо вже про вісьмох загиблих внаслідок ракетного удару по Краматорську. Серед загиблих є діти. Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими можуть бути люди.

ЗС РФ здійснили обстріл Донецької області 27 червня. Одна з випущених ракет влучила у краматорський ресторан, інша — в село Біленьке.