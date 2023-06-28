Вдарили "Іскандерами": кількість жертв обстрілу Краматорська зросла, серед загиблих є діти (фото)

З-під завалів рятувальники деблокували тіла 8 загиблих, серед яких діти 2008 та 2011 років народження. За даними генпрокуратури, 60 осіб отримали поранення.

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій продовжує розбирати завали зруйнованої внаслідок атаки ЗС РФ будівлі в Краматорську та шукати людей. Відомо вже про вісьмох загиблих. Про це йдеться у публікації пресслужби ДСНС в соцмережах від 28 червня.

Серед загиблих внаслідок обстрілу російських військ є три дитини (2008 та 2011 років народження). Також відомо, що серед поранених є дитина 2022 року народження.

"Врятовано трьох людей", — додали в ДСНС.

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що внаслідок удару постраждали 60 осіб. Він зазначив, що у кафе влучила ракета "Іскандер".

"Обстріл двома ракетами "Іскандер" здійснили ввечері, коли люди щойно дістались дому після роботи. Злочинний режим РФ продовжує тактику терору проти мирних українців. Ми знайдемо всіх, хто віддає злочинні накази, і всіх, хто їх виконує. Покарання — невідворотне", — заявив генпрокурор.

Правоохоронці розслідують порушення росіянами законів та звичаїв війни.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко додав, що на місці завданого країною-агресоркою удару працюють усі профільні служби — рятувальники, психологи, поліціянти, парамедики, вибухотехніки, слідчі та криміналісти.

"Під завалами ще можуть бути люди. Тож роботи тривають", — підкреслив очільник МВС.

Нагадаємо, 27 червня ЗС РФ атакували Донецьку область двома ракетами, одна з яких влучила у кафе в центрі Краматорська. Прокуратура спочатку інформувала, що серед жертв — 17-річна дівчина.

За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, у закладі харчування на момент удару було "велике скупчення людей".