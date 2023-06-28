Удар по Краматорську: у місті 4 загиблих і 42 поранених, серед них дитина, — Генпрокуратура (відео)

В Офісі генпрокурора заявили, що в епіцентрі вибуху також опинилися багатоквартирні будинки, торгові приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди.

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Унаслідок удару по Краматорську загинули 4 людини, а 42 дістали поранення. Про це заявили в Офісі генпрокурора України.

Повідомляється, що серед загиблих — 17-річна дівчина.

"Поранення різного ступеня тяжкості отримали 42 людини, серед яких 8-місячне немовля. Їм надається кваліфікована медична допомога", — йдеться в повідомленні.

Крім того, у генпрокуратурі зазначили, що в епіцентрі вибуху також опинилися багатоквартирні будинки, торговельні приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди, в яких вилетіли вікна, шибки та двері.

Ще, як ідеться в повідомленні, було завдано ракетного удару по передмістю Біленьке. Там поранення дістали 5 осіб.

Також очільник Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що російські війська завдали два ракетні удари по Краматорську з різницею в 30 секунд. Перший удар було завдано по передмістю Біленьке. А другий ракетний удар уже було завдано по центру Краматорська.

За словами Кириленка, по передмістю росіяни вдарили ракетою "Іскандер". Якою ракетною вдарили по центру Краматорська — поки що з'ясовують фахівці.

Кириленко про удар по Краматорську

Нагадаємо, 27 червня глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що ЗС РФ завдали удару по Донецькій області двома ракетами. Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що "приліт" був у районі кафе, де було "велике скупчення людей".

Крім того, раніше поліція Донецької області повідомляла, що, за попередніми даними, Росія завдала удару по місту за допомогою двох ракет С-300. Одна з ракет влучила в кафе, де перебували відвідувачі, що призвело до обвалення будівлі. Друга ракета влучила в житловий район селища Біленьке.