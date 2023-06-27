ЗС РФ вдарили по Краматорську: ракета влучила в місце скупчення людей (фото, відео)

За даними Краматорської міськради, удару було завдано по закладу харчування в центрі міста, тривають пошуково-рятувальні роботи.

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У вівторок, 27 червня, Збройні сили Російської Федерації завдали удару по Донецькій області двома ракетами. Про це написав глава Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

За даними чиновника, одна з ракет влучила в заклад харчування в центрі Краматорська, другий удар припав на село Біленьке.

ЗС РФ атакували Краматорськ

Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко підтвердив в ефірі всеукраїнського телемарафону, що "приліт" був у районі кафе, де було "велике скупчення людей".

Павло Кириленко про удар по Краматорську

Інформацію про обстріл Краматорська та ще одного населеного пункту Донецької області підтвердили в Краматорській міській раді.

"На місці ракетного удару в центрі Краматорська розгорнуто намет Управління з цивільного захисту. Пошуково-рятувальна операція триває", — повідомили у відомстві.

У Краматорську триває пошуково-рятувальна операція

Очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що ЗС РФ прицільно вдарили по місцях скупчення людей, унаслідок чого загинули двоє людей. Поранено 22 людини, зокрема 1 дитину.

"Триває розбір завалів. За наявною інформацією, там можуть перебувати люди. Рятувальники та поліцейські працюють на місці", — написав Ігор Клименко.

Нагадаємо, що 27 червня ЗС РФ також завдали удару крилатими ракетами по місту Кременчук у Полтавській області. Сталося це рівно через рік після трагедії в ТЦ "Амстор".