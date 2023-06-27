ВС РФ ударили по Краматорску: ракета попала в место скопления людей (фото, видео)

По данным Краматорского горсовета, удар был нанесен по заведению питания в центре города, ведутся поисково-спасательные работы.

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Во вторник, 27 июня, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по Донецкой области двумя ракетами. Об этом написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

По данным чиновника, одна из ракет попала в заведения питания в центре Краматорска, второй удар пришелся по селу Беленькое.

ВС РФ атаковали Краматорск

Начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко подтвердил в эфире всеукраинского телемарафона, что "прилет" был в районе кафе, где было "большое скопление людей".

Павел Кириленко об ударе по Краматорску

Информацию об обстреле Краматорска и еще одного населенного пункта Донецкой области подтвердили в Краматорском городском совете.

"На месте ракетного удара в центре Краматорска развернута палатка Управления по гражданской защите. Поисково-спасательная операция продолжается", — сообщили в ведомстве.

В Краматорске идет поисково-спасательная операция

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что ВС РФ прицельно ударили по местам скопления людей, в результате чего погибли двое людей. Ранены 22 человека, в том числе 1 ребенок.

"Продолжается разбор завалов. По имеющейся информации, там могут находиться люди. Спасатели и полицейские трудятся на месте", — написал Игорь Клименко

Напомним, что н 27 июня ВС РФ также нанесли удар крылатыми ракетами по городу Кременчуг в Полтавской области. Произошло это ровно спустя год после трагедии в ТЦ "Амстор".