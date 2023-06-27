"Как и год назад": РФ обстреляла Кременчуг ракетами Х-22, — Полтавская ОВА

По словам начальника военной администрации Дмитрия Лунина, противник попал по кооперативу. В Воздушных силах при этом отметили, что ракеты неточны и часто отклоняются от цели.

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Российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами по городу Кременчуг в Полтавской области. Произошло это ровно спустя год после трагедии в ТЦ "Амстор". Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин 27 июня.

"Враг атаковал Полтавщину. Как и год назад, в этот день ракетами Х-22. Есть попадания в Кременчугском районе в дачный кооператив. Предварительно без жертв", — говорится в сообщении.

При этом, по словам Дмитрия Лунина, попаданий в объекты критической инфраструктуры зафиксировано не было, поэтому последствия в энергетическом секторе быть не должно.

Более детальная информация появится позже.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона также прокомментировал ракетный удар по Кременчугу.

По его словам, во время воздушной тревоги в украинских областях с российского аэродрома взлетели самолеты Ту-22м3. Они являются носителями ракет Х-22, которые и атаковали город. По предварительным данным было выпущено две ракеты из двух самолетов.

"Скорость таких ракет – 4000 километров в час. А еще кроме того, ракета довольно-таки неточна. Ее допустимая погрешность, отклонение от цели, около 600 метров. Именно поэтому эта ракета довольно опасна, потому что летит неизвестно куда", — говорится в сообщении.

Напомним, 27 июня сообщалось, что РФ обстреляла Кременчуг в годовщину трагедии в ТЦ "Амстор". По данным Воздушных сил, ВС РФ нанесли ракетный удар по Украине из самолетов Ту-22М3. Взрывы также слышали в Сумской области, через которую крылатые ракеты двигались в направлении Полтавщины.