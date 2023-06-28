Здетонував боєкомплект росіян: в окупованому Мелітополі чули серію вибухів, — ЗМІ
Повідомляється, що окупанти нарахували 6 вибухів, які було чути в місті.
У ніч на 28 червня в окупованому Мелітополі Запорізької області чули серію вибухів. Про це повідомив Telegram-канал "РИА Мелитополь".
Так, повідомлення з'явилося о 00:33 ночі.
"А в Мелітополі тим часом голосно і звучить сирена з південного боку", — йдеться в повідомленні.
Також на Telegram-каналі "Гнила черешня" повідомили, що, імовірно, здетонував боєкомплект російських окупантів.
"Детонацію чують у Мелітополі! Це свідчить про те, що спрацювало великоросійське певео і горить очерет!" — зазначили на каналі.
Як зазначив російський окупант Володимир Рогов у себе в Telegram, було чутно 6 вибухів.
"У місті пролунала серія вибухів. Наразі йдеться про шість вибухів", — заявив він.
Нагадаємо, що 27 червня спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень заявив, що за добу ЗСУ ліквідували 84 окупанти на Таврійському напрямку. Так, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони виконали 1024 вогневих завдання.
Крім того, 27 червня в Бердянську і Приморську повідомляють про серію вибухів. За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, для відбиття повітряної атаки російським окупантам довелося розгорнути сили ППО.