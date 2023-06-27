За добу ЗСУ ліквідували 84 окупантів на Таврійському напрямку, — речник Сил оборони (відео)

Протягом доби підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони виконали 1024 вогневі завдання.

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За добу Збройні сили України зуміли ліквідувати 84 окупанти на Таврійському напрямку. Про це 27 червня повідомив в ефірі телемарафону Валерій Шершень, речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напряму.

Він розповів, що протягом доби підрозділи артилерії та ракетних військ Сил оборони виконали 1024 вогневі завдання. Внаслідок успішних дій українських військ ворог втратив 84 особи, ще 56 отримали поранення, двоє окупантів у полоні.

"Знищено 16 одиниць озброєння та військової техніки противника", — пояснив Шершень.

Речник Сил оборони додав, що на Бердянському та Мелітопольському напрямах війська загарбників докладають значних зусиль, щоб не допустити наші підрозділи до своїх позицій. Попри намагання ворога, українські захисники мали успіх у напрямах Новодарівки, Новоданилівки, Приютного та Роботиного.

"Завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи з контрбатарейної боротьби", — поінформував речник.

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Ситуація на Запоріжжі та Херсонщині від Генштабу ЗСУ

У вечірньому звіті Генерального штабу ЗСУ повідомили, що на Херсонському та Запорізькому напрямках війська РФ зосереджують основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав за допомогою авіації ударів у районах Оріхова та Новоданилівки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли по цивільній інфраструктурі в понад 40 населених пунктів. Постраждали Новодарівка, Полтавка, Ольгівське, Малинівка, Оріхів, Чарівне, Мала Токмачка, Преображенка, Павлівка Запорізької області; Золота Балка, Дудчани, Веселе, Качкарівка, Херсон, Антонівка, Дніпровське, Білозерка, Кізомис Херсонської області й Очаків Миколаївської області.

Нагадаємо, 27 червня в Міноборони повідомили, якою є ситуація в районі Бахмута. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, під час планування наступу військове командування враховувало протиріччя та суперечки, які існують між підрозділами ПВК "Вагнер" і владою РФ.