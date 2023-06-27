За сутки ВСУ ликвидировали 84 оккупантов на Таврическом направлении, — спикер Сил обороны (видео)

В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны выполнили 1024 огневых задачи.

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За сутки Вооруженные силы Украины сумели ликвидировать 84 оккупантов на Таврическом направлении. Об этом 27 июня сообщил в эфире телемарафона Валерий Шершень, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Он рассказал, что в течение суток подразделения артиллерии и ракетных войск Сил обороны выполнили 1024 огневых задачи. В результате успешных действий украинских войск враг потерял 84 человека, еще 156 получили ранения, двое оккупантов в плену.

"Уничтожено 16 единиц вооружения и военной техники противника", — пояснил Шершень.

Представитель Сил обороны добавил, что на Бердянском и Мелитопольском направлениях войска захватчиков прилагают значительные усилия, чтобы не допустить наши подразделения к своим позициям. Несмотря на попытки врага, украинские защитники имели успех в направлениях Новодаровки, Новоданиловки, Приютного и Роботино.

"Наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия по контрбатарейной борьбе", — проинформировал спикер.

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Ситуация на Запорожье и Херсонщине от Генштаба ВСУ

В вечернем отчете Генерального штаба ВСУ сообщили, что на Херсонском и Запорожском направлениях войска РФ сосредотачивают основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес с помощью авиации удары в районах Орехово и Новоданиловки Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы по гражданской инфраструктуре в более 40 населенных пунктов. Пострадали Новодаровка, Полтавка, Ольговское, Малиновка, Орехово, Волшебное, Малая Токмачка, Преображенка, Павловка Запорожской области; Золотая Балка, Дудчаны, Веселое, Качкаровка, Херсон, Антоновка, Днепровское, Белозерка, Кизомыс Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Напомним, 27 июня в Минобороны сообщили, какова ситуация в районе Бахмута. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, при планировании наступления военное командование учитывало противоречия и споры, которые существуют между подразделениями ЧВК "Вагнер" и властями РФ.