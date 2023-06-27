ЗСУ поки що не заходили в Бахмут: у Міноборони назвали причини

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, під час планування наступу військове командування враховувало протиріччя між ПВК "Вагнер" і владою РФ.

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Сили оборони України поступово, але впевнено наступають на Бахмутському напрямку вже впродовж чотирьох днів, однак поки що не заходили в саме місто. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла в Telegram.

"Під час планування наступальних дій на сході наші військові враховували факт суперечностей між "Вагнером" і чинною російською владою", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають уже 4-й день.

"Наші захисники щодня просуваються по флангах. Поступово, але впевнено. У місто Бахмут станом на сьогоднішній день — не заходили", — пояснила Маляр.

За її словами, звільнення зазначеної місцевості має свою особливість, що ускладнює процес. У самому Бахмуті та його передмістях українські військові свого часу створили розвинену систему інженерних укріплень і розгалужену мережу опорних пунктів — тепер усе це зайняли окупанти. Тож для звільнення цих земель знадобиться більше зусиль і терпіння.

Нагадаємо, раніше 27 червня українські захисники з 1-го механізованого батальйону 28-ї ОМБр ЗСУ ім. Лицарів Зимового Походу показали на відео, як змогли пробити лінію оборони під Бахмутом.

Цього ж дня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що з початку літнього контрнаступу ЗСУ вже вдалося повернути 300 квадратних кілометрів території, яку раніше окупувала Росія.