Привет от MAGURA V5: как морские дроны добрались до Новороссийска

Катер-беспилотник с 450 килограммами тротила мог пройти ограждения возле Крымского моста и атаковать корабль с экипажем в Черном море. Презентованная в Стамбуле новинка украинского ВПК легко доплывет из Одессы до Новороссийска.

Related video

В Краснодарском крае России ночью и утром 4 августа слышали взрывы. СМИ писали, что это была спецоперация СБУ и ВСУ в бухте Новороссийска. Морской дрон повредил большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

Дрон с 450 килограммами тротила атаковал вражеский корабль с экипажем из примерно 100 человек. Министерство обороны России заявило об "успешном" отражении атаки двумя надводными дронами ВСУ, огнем из штатного вооружения российских кораблей.

"Оленегорский горняк" — крупное судно для десантных операций. Корабль входил в состав 121-й бригады десантных кораблей и базировался в Северном флоте. В конце 2014 года его ремонтировали на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, а в июле 2016 года — на 33-м судоремонтном заводе в Балтийске.

Целью атак мог стать "нефтяной маяк", принадлежащий Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). Это крупная международная нефтепроводная система, по которой доставляют нефть из РФ и Казахстана.

Расстояние от Приморско-Ахтарска до Новороссийска более 250 километров

Привет от MAGURA V5 из Одессы?

При военной операции в Новороссийске могли применить современный украинский морской дрон MAGURA V5, сказал Фокусу инженер-кораблестроитель, военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий после анализа доступных в соцсетях кадров атаки.

"Презентованный в Стамбуле дрон MAGURA V5 свободно преодолеет расстояние в 800 километров. Из Одессы до Новороссийска по морю плыть намного меньше. Этот же дрон мог атаковать российские нефтеперевалочные терминалы в Севастополе", — заметил эксперт.

Новороссийск, по оценкам Заблоцкого, один из главных коммерческих портов России в Черном море. После начала полномасштабной войны в Украине Москва использует его и в военных целях.

В четырех часах езды от Новороссийска находится другой стратегически важный в военном плане город Приморско-Ахтарск. Оттуда ВС РФ часто запускают иранские дроны Shahed.

Как указывает Заблоцкий, ударить по целям в Приморско-Ахтарске морскими дронами весьма тяжело. Для этого подойдут авиадроны, которые летят на расстояние до 1 тысячи километров. Пусковые установки — довольно трудная цель из-за мобильности, их ставят на грузовики, добавил он.

Другой военный эксперт Михаил Жирохов пояснял, что на Новороссийск могли отправить катера-камикадзе через Азовское море. В таком случае морские дроны прошли акваторию, подконтрольную ВС РФ с двух сторон.

Кроме этого, дроны могли миновать Крымский мост. Россияне ранее заявляли об усилении его защиты после недавних атак на Крымский мост.

Еще один вариант — запуск беспилотных катеров силами ССО или агентами на временно оккупированных РФ территориях. В качестве примера Жирохов привел населенные пункты под Бердянском.

"Обойти [препятствия] под Крымским мостом и выйти на Новороссийск звучит фантастически", — говорил он.

Отметим, что украинское оперативное командование "Юг" заявляло о провокации россиян в связи с атакой на корабль "Оленегорский горняк". Оккупанты таким образом хотят выставить Украину в невыгодном свете.

Журналисты CNN недавно были на секретной украинской военной базе, где испытывают морские дроны. Журналистам катер чем-то напоминал каноэ, он был серого цвета с гладким корпусом длиной более пяти метров.