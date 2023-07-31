"У нас было не так много сил": журналистам показали морские дроны, атаковавшие Крым (видео)

Разработка вооружения началась еще в начале полномасштабной войны, ведь нужно было как-то противостоять морской державе. Оккупантам понадобится от 5 до 10 лет, чтобы научиться бороться с новыми дронами.

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Журналистам CNN удалось побывать на секретной украинской военной базе, где проводят испытания над морскими дронами, которые могут изменить ход войны. Об этом говорится в сюжете журналистов от 30 июля.

По понятным причинам точное расположение базы не сообщается, однако находится она на берегу озера. Журналисты отмечают, что морской дрон серого цвета и имеет гладкий корпус. Его длина более пяти метров, а благодаря узкой форме он напоминает слегка каноэ.

"Эти военно-морские беспилотники, которые никогда раньше не показывали журналистам, все чаще позволяют украинцам атаковать россиян в Черном море и на Крымском полуострове и вести наблюдение за ними", — говорится в сюжете.

Пилот с позывным "Акула" приоткрыл некоторые подробности вооружения и показал изготовленный на заказ многоэкранный пульт управления дроном. Он имеет рычаги, джойстики, большой монитор и кнопки с переключателями. Чтобы их нельзя было нажать случайно, они сопровождаются наклейками с надписью "взрыв".

Один из разработчиков морского дрона отметил, что работа над вооружением началась практически с первых дней войны и сейчас оно уже способно приносить свои плоды.

"У нас было не так много сил, чтобы противостоять морской державе — России. И нам нужно было разработать что-то свое", — говорится в сообщении.

Обновленные версии весят до 1000 килограммов и имеют взрывную нагрузку до 300 килограммов.

Некоторые источники, как утверждают журналисты, подтверждают использование морских дронов во время атаки на Крымский мост в июле и в порту Севастополя еще в октябре прошлого года. Россиянам крайне сложно обнаружить дрон и тем более ликвидировать его, ведь у аппарата скорость передвижения выше, чем у любого судна оккупантов..

"Эти дроны — полностью украинское производство. Они спроектированы, изготовлены и протестированы здесь. Это наше собственное производство корпусов, электроники и программного обеспечения. Более 50% производства оборудования происходит здесь (в Украине)", — продолжил разработчик.

Россиянам может понадобиться от 5 до 10 лет, чтобы найти способ эффективно противостоять ему.

Напомним, 29 июля также сообщалось, что CNN впервые показала морские надводные дроны MAGURA V5. Украинские военные рассказали журналистам, что корабли РФ оказались бессильны перед беспилотниками из-за их высокой мобильности и размеров.

17 июля сообщалось, что операторы могли управлять морскими дронами по спутнику во время удара по Крымскому мосту.