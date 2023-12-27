СБУ знищила понад 500 танків РФ за рік: серед них новітні Т-90 і Т-90М по 5 млн доларів (відео)

За інформацією спецслужби, окупанти використовували ліквідовану техніку у складі так званих "бронекулаків" для штурму Авдіївки й Бахмута та стримування контрнаступу ЗСУ на Мелітопольському і Бердянському напрямках.

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З початку поточного року співробітники Служби безпеки України (СБУ) знищили близько пів тисячі танків російських окупантів, котрі активно обстрілювали та намагались прорвати позиції Сил оборони. Про це повідомляє СБУ.

"Українська спецслужба щодня методично "мінусує" ворожу бронетехніку у боях на східному та південному фронтах", — йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, серед знищених танків ЗС РФ — новітні Т-90 та Т-90М. Вартість кожного становить майже 5 мільйонів американських доларів.

"Насамперед окупанти використовували цю техніку у складі так званих "бронекулаків" для штурму Авдіївки та Бахмута", — наголошують в СБУ.

Крім того, як зазначили у пресслужбі, противник залучав важку бронетехніку для стримування контрнаступальних операцій українських військових на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"Ефективне знищення російських танків на полі бою стало результатом філігранних оперативно-бойових операцій СБУ спільно з підрозділами ЗСУ", — додають у Службі безпеки.

У пресслужбі додають, що для нанесення найефективніших ударів по російській бронетехніці було використано значний арсенал протитанкового озброєння та передових безпілотних літальних апаратів.

"СБУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України продовжує "утилізовувати" особовий склад та бойову техніку РФ і тим самим наближає нашу перемогу", — йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Роман Світан повідомив, що Служба безпеки України може використовувати морський безпілотник "Козак Мамай" для виконання кількох завдань, зокрема й для підриву конструкцій, як це сталося раніше з Кримським мостом.

16 серпня СБУ опублікувала кадри з надводного дрона, який атакував Кримський міст. Для атаки використовувався надводний безпілотник Sea Baby (Морський малюк) з 850 кілограмами вибухівки.