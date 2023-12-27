Танки і БМП знищено: бійці 47-ї ОМБр зупинили наступ ЗС РФ біля Авдіївки (фото)

Російські окупанти намагалися прорватися в населений пункт Степове, щоб узяти його під свій контроль, однак українські захисники ефективно змогли їх зупинити.

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Російські окупанти продовжують спроби наступу на різних напрямках фронту, однак вони здебільшого закінчуються провалом. У Telegram-каналі DeepState показали один із випадків на фронті, який закінчився втратами для ЗС РФ.

Стався інцидент неподалік населеного пункту Степове, що розташований поруч з Авдіївкою Донецької області, де противник активно намагається оточити місто і взяти його під свій контроль.

Кадрами з місця поділилися пілоти 47-ї окремої механізованої бригади, які провели ефективну спецоперацію зі знищення позицій ЗС РФ.

Російські окупанти зазнали нових втрат на фронті після бою із ЗСУ Фото: DeepState Російські окупанти зазнали нових втрат на фронті після бою із ЗСУ Фото: DeepState

"Сьогоднішня спроба ворога прорватися в Степове закінчилася черговим фіаско. Зранку російські окупанти полізли на село силами щонайменше 10 БМП та кількох танків", — ідеться в повідомленні.

Після цього на місце прибули борти противника, які почали збирати залишки своїх військових для подальшої евакуації.

Російські окупанти зазнали нових втрат на фронті після бою із ЗСУ Фото: DeepStateMAP

Яких втрат зазнали російські окупанти після цього — невідомо. Бійці 47-ї ОМБр пізніше мають опублікувати більш детальне відео з протистоянням.

Нагадаємо, 22 грудня повідомлялося, що ЗС РФ намагаються захопити Степове і відрізати ЗСУ від Авдіївки. За словами військовослужбовця Ігоря Губаренка, якщо окупанти зайдуть на Авдіївський коксохімічний завод — вони повністю контролюватимуть усі підходи до Авдіївки.

26 грудня у 14-й бригаді ЗСУ показали, як знищили танки РФ. Воїни волинської бригади зуміли зафіксувати ворожу бронетехніку, яку російські окупанти намагалися заховати, і згодом знешкодили.