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Танки и БМП уничтожены: бойцы 47-й ОМБр остановили наступление ВС РФ возле Авдеевки (фото)

ВС РФ, российские оккупанты, ВСУ, Силы обороны, война РФ против Украины, Авдеевское направление, Степовое
Фото: DeepState | Российские оккупанты понесли новые потери на фронте после боя с ВСУ

Российские оккупанты пытались прорваться в населенный пункт Степовое, чтобы взять его под свой контроль, однако украинские защитники эффективно смогли их остановить.

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Российские оккупанты продолжают попытки наступления на разных направлениях фронта, однако они в основном заканчиваются провалом. В Telegram-канале DeepState показали один из случаев на фронте, который закончился потерями для ВС РФ.

Произошел инцидент недалеко от населенного пункта Степовое, который находится рядом с Авдеевкой Донецкой области, где противник активно пытается окружить город и взять его под свой контроль.

Кадрами с места поделились пилоты 47-й отдельной механизированной бригады, которые провели эффективную спецоперацию по уничтожению позиций ВС РФ.

ВС РФ, российские оккупанты, ВСУ, Силы обороны, война РФ против Украины, Авдеевское направление, Степовое Fullscreen
Российские оккупанты понесли новые потери на фронте после боя с ВСУ
Фото: DeepState
ВС РФ, российские оккупанты, ВСУ, Силы обороны, война РФ против Украины, Авдеевское направление, Степовое Fullscreen
Российские оккупанты понесли новые потери на фронте после боя с ВСУ
Фото: DeepState

"Сегодняшняя попытка врага прорваться в Степовое закончилась очередным фиаско. Утром российские оккупанты полезли на село силами не менее 10 БМП и нескольких танков", — говорится в сообщении.

После этого на место прибыли борты противника, которые начали собирать остатки своих военных для дальнейшей эвакуации.

ВС РФ, российские оккупанты, ВСУ, Силы обороны, война РФ против Украины, Авдеевское направление, Степовое Fullscreen
Российские оккупанты понесли новые потери на фронте после боя с ВСУ
Фото: DeepStateMAP

Какие потери понесли российские оккупанты после этого — неизвестно. Бойцы 47-й ОМБр позже должны будут опубликовать более подробное видео с противостоянием.

Напомним, 22 декабря сообщалось, что ВС РФ пытаются захватить Степовое и отрезать ВСУ от Авдеевки. По словам военнослужащего Игоря Губаренко, если оккупанты зайдут на Авдеевский коксохимический завод — они полностью будут контролировать все подходы к Авдеевке.

26 декабря в 14-й бригаде ВСУ показали, как уничтожили танки РФ. Воины волынской бригады сумели зафиксировать вражескую бронетехнику, которую российские оккупанты пытались спрятать, и впоследствии обезвредили.