Танки и БМП уничтожены: бойцы 47-й ОМБр остановили наступление ВС РФ возле Авдеевки (фото)

Российские оккупанты пытались прорваться в населенный пункт Степовое, чтобы взять его под свой контроль, однако украинские защитники эффективно смогли их остановить.

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Российские оккупанты продолжают попытки наступления на разных направлениях фронта, однако они в основном заканчиваются провалом. В Telegram-канале DeepState показали один из случаев на фронте, который закончился потерями для ВС РФ.

Произошел инцидент недалеко от населенного пункта Степовое, который находится рядом с Авдеевкой Донецкой области, где противник активно пытается окружить город и взять его под свой контроль.

Кадрами с места поделились пилоты 47-й отдельной механизированной бригады, которые провели эффективную спецоперацию по уничтожению позиций ВС РФ.

Российские оккупанты понесли новые потери на фронте после боя с ВСУ Фото: DeepState Российские оккупанты понесли новые потери на фронте после боя с ВСУ Фото: DeepState

"Сегодняшняя попытка врага прорваться в Степовое закончилась очередным фиаско. Утром российские оккупанты полезли на село силами не менее 10 БМП и нескольких танков", — говорится в сообщении.

После этого на место прибыли борты противника, которые начали собирать остатки своих военных для дальнейшей эвакуации.

Российские оккупанты понесли новые потери на фронте после боя с ВСУ Фото: DeepStateMAP

Какие потери понесли российские оккупанты после этого — неизвестно. Бойцы 47-й ОМБр позже должны будут опубликовать более подробное видео с противостоянием.

Напомним, 22 декабря сообщалось, что ВС РФ пытаются захватить Степовое и отрезать ВСУ от Авдеевки. По словам военнослужащего Игоря Губаренко, если оккупанты зайдут на Авдеевский коксохимический завод — они полностью будут контролировать все подходы к Авдеевке.

26 декабря в 14-й бригаде ВСУ показали, как уничтожили танки РФ. Воины волынской бригады сумели зафиксировать вражескую бронетехнику, которую российские оккупанты пытались спрятать, и впоследствии обезвредили.