В РФ представили танк Т-90М с расширенными характеристиками: что было улучшено (видео)

Одним из ключевых улучшений "Прорыва" стали дополнительные модули динамической защиты, которые теперь полностью закрывают гусеницы, нижнюю лобовую деталь и заднюю часть корпуса танка.

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Российское предприятие "Уралвагонзавод" входящее в корпорацию "Ростех" продемонстрировало усовершенствованный вариант танка Т-90М "Прорыв". Разработчики подчеркнули повышенную мобильность и скорость машины по сравнению с предыдущими моделями. Демонстративный ролик был опубликован 1 ноября в YouTube.

Т-90М, разработанный Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения в составе "Уралвагонзавода", является самой совершенной моделью серии Т-90, предназначенной для ведения современной войны. Он имеет комплексную защиту, современную автоматизированную систему управления огнем и меры по повышению живучести.

Оценивая демонстрационное видео западные эксперты отметили, что Т-90М был доработан с учетом опыта реальных боевых действий, в том числе в Украине. Усовершенствования включают в себя дополнительную динамическую защиту гусениц, нижней лобовой детали и задней части корпуса танка. Расположение этих защитных элементов, особенно на крыше, тщательно оптимизировано.

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"Существенной модернизацией является замена динамической брони в менее защищенных частях танка на модули в более прочных корпусах, что повышает живучесть Т-90М в бою", — отмечают эксперты.

В то же время несмотря на улучшенные характеристики, Т-90М унаследовал уязвимое место конструкции, характерное для многих российских танков: хранилище боеприпасов под башней. Это означает, что попадание в менее бронированную верхнюю часть танка может привести к детонации боекомплекта, что чревато полным уничтожением танка и экипажа.

"Очевидно, что на последние модификации Т-90М повлиял ход войны в Украине. Усиление башни, несомненно, является ответом на проблему беспилотников, широко применяемых в ходе конфликта", — отметили эксперты.

Однако точные характеристики новой машины пока не разглашаются, поэтому реальные возможности модернизированной машины в боевых условиях только предстоит узнать.

Напомним, как заявил командующий Сухопутными войсками РФ генерал Олег Салюков, у танка Т-90М "Прорыв" появились новые боеприпасы "Тельник". Этот снаряд подрывается в воздухе, чтобы нанести максимальное поражение живой силе.