Российские танкисты на Т-90М получили новые снаряды "Тельник": чем угрожают ВСУ

Утверждается, что боеприпас подрывается в воздухе, чтобы нанести максимальное поражение живой силе. Подходит "Тельник" только для Т-90М "Прорыв".

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Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал Олег Салюков заявил, что у танкистов Т-90М "Прорыв" появились новые боеприпасы "Тельник". Об этом сообщает пропагандистская газета Минобороны РФ "Красная газета".

Новые осколочно-фугасные боеприпасы якобы уже используются оккупантами на войне против Украины. 125-мм снаряд 3ВОФ128 "Тельник" создан для поражения живой силы. Внутри есть осколочно-шрапнельные или осколочно-пучковые элементы, которые поражают зону после подрыва снаряда в воздухе. Боеприпас работает по такой схеме: снаряд летит по указанной траектории, а затем в определенный момент полета подрывается в воздухе, чтобы нанести большее поражение живой силе.

Схема боеприпаса "Тельник"

Также Салюков заявил, что боеприпас подходит только к танку Т-90М "Прорыв", потому что для его использования требуется оборудование, в частности танковый баллистический вычислитель, стыковочное изделие и блок ввода информации. Танк должен быть адаптирован к новому типу боеприпаса и его баллистике, а блок ввода нужен для программирования боеприпаса.

Оккупанты утверждают, что "Тельник" в 6-8 раз эффективнее обычного осколочно-фугасного снаряда 3ОФ26. При подрыве взрывается 5,4 кг осколков. Взрыв накрывает площадь поражения конусом.

Напомним, 15 сентября СМИ писали, что солдаты ВС РФ пытались похитить собственные танки Т-90М и перейти на сторону Украины.

1 октября СМИ писали, что в РФ появились иранские реактивные боеприпасы для РСЗО "Град".