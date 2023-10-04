Російські танкісти на Т-90М отримали нові снаряди "Тельник": чим загрожують ЗСУ

Стверджується, що боєприпас підривається у повітрі, щоб нанести максимальне ураження живій силі. Підходить "Тельник" тільки для Т-90М "Прорив".

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Головнокомандувач Сухопутних військ РФ генерал Олег Салюков заявив, що у танкістів Т-90М "Прорив" зʼявились нові боєприпаси "Тельник". Про це повідомляє пропагандистська газета Міноборони РФ "Красная газета".

Нові осколково-фугасні боєприпаси нібито вже використовуються окупантами на війні проти України. 125-мм снаряд 3ВОФ128 "Тельник" створено для ураження живої сили. Всередині є осколково-шрапнельні або осколково-пучкові елементи, які уражають зону після підриву снаряда у повітрі. Боєприпас працює по такій схемі: снаряд летить за вказаною траєкторією, а потім в певний момент польоту підривається у повітрі, щоб нанести більше ураження живій силі.

Схема боєприпасу "Тельник"

Також Салюков заявив, що боєприпас підходить тільки до танку Т-90М "Прорив", бо для його використання потрібне обладнання, зокрема танковий балістичний обчислювач, стикувальний виріб та блок введення інформації. Танк має бути адаптованим до нового типу боєприпасу та його балістики, а блок введення потрібен для програмування боєприпасу.

Окупанти стверджують, що "Тельник" у 6-8 разів ефективніший за звичайний осколково-фугасний снаряд 3ОФ26. При підриві вибухає 5,4 кг осколків. Вибух накриває площу ураження конусом.

Нагадаємо, 15 вересня ЗМІ писали, що солдати ЗС РФ намагались викрасти власні танки Т-90М й перейти на бік України.

1 жовтня ЗМІ писали, що у РФ зʼявились іранські реактивні боєприпаси для РСЗВ "Град".