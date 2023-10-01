В РФ появились иранские реактивные снаряды для РСЗО "Град", — аналитики (видео)

Боеприпасы публично показали в Минобороны РФ, до этого 122-мм реактивные боеприпасы были замечены в украинской армии. Неизвестно, каким образом ВСУ их получают.

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Российские войска получили иранские 122-мм реактивные снаряды для РСЗО "Град". Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker в Х (ранее твиттер).

Министерство обороны РФ впервые на официальном уровне показало наличие в оккупационных войсках реактивных снарядов для реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". На кадрах запечатлены десятки боеприпасов семейства Arash. Снаряды были осколочно-фугасные.

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Аналитики отмечают, что из-за значительного влияния США на оборонную индустрию Ирана, все подписи на вооружении маркируются на английском. Впервые об использовании РФ реактивных снарядов иранского производства аналитики сообщали в конце августа 2023 года. Боеприпасы были 2018 и 2023 года производства. По своим характеристикам иранские боеприпасы похожи на советские.

При этом украинская армия такжеиспользует иранские снаряды для "Градов". Происхождение боеприпасов доподлинно неизвестно. Среди версий было конфискат вооружения на кораблях в районе Ближнего Востока. Иран контрабандно передает своим прокси боеприпасы и вооружение, которое конфискуют США или другие страны, патрулирующие море. Однако наличие боеприпасов 2023 года производства могут означать, что либо к поставкам привлечено иранское правительство, либо снаряды реэкспортируют, пишет"Милитарный".

Иранские боеприпасы в ВСУ, 122-мм осколочно-фугасный боеприпас

Напомним, 28 апреле на вооружение ВС РФ заметили иранский ПТРК Dehlavieyh, он является копией российского "Корнет".

24 апреля СМИ писали, что за 6 месяцев Иран поставил в РФ более 300 тысяч артиллерийских снарядов для артиллерии.