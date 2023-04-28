На вооружении российских войск заметили иранские ПТРК Dehlaviyeh (фото)

Иранский ПТРК является копией российского "Корнета". Различить их между собой можно по характерной красной полосе, обозначающей термобарическую боевую часть ракеты.

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В сети появились фотографии иранского ПТРК Dehlavieyh, которые являются копией российского "Корнета-ЭМ". Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

На опубликованных фото установить, что эти иранские ракеты можно по характерной красной полосе на тубусе пусковой установки. Она означает, что противотанковая ракета имеет термобарическую боевую часть ракеты 9М133ФМ-2. Точно так же в иранской армии обозначают и термобарические ракеты для других ПТРК — Toophan и Saeghe. Они являются копиями американских TOW и M47 Dragon.

Термобарические противотанковые ракеты

При этом отмечается, что неизвестно, Иран начал прямые поставки в РФ, или же это "перетрофеенные" у ВСУ противотанковые комплексы. Ранее у украинских военных уже не раз замечали иранские боеприпасы для артиллерии, БМ-21 "Град" и другие. Однако ПТРК не было.

Dehlavieyh — это иранская версия российского ПТРК "Корнет", который также наводится на цель по лазеру. Он имеет тандемную кумулятивную боевую часть и схожую скорость полета ракеты. Однако в отличие от российского аналога нет системы ночного тепловизионного прицела. Серийно ПТРК Dehlaviyeh производится с 2012 года. Известно, что заявленная дальность стрельбы составляет 5 км.

Напомним, 24 апреля СМИ писали, что за 6 месяцев Иран поставил в РФ более 300 тысяч артиллерийских снарядов для артиллерии.

14 января аналитики опубликовали фото иранских ракет для "Градов", полученных бойцами ВСУ.