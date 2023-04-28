На озброєнні російських військ помітили іранські ПТРК Dehlaviyeh (фото)

Іранський ПТРК є копією російського "Корнету". Відрізнити їх між собою можна по характерній червоній смузі, яка позначає термобаричну бойову частину ракети.

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В мережі зʼявились фотографії іранського ПТРК Dehlavieyh, які є копією російського "Корнету-ЕМ". Про це повідомляють російські телеграм-канали.

На опублікованих фото встановити, що це іранські ракети можна по характерній червоній смузі на тубусі пускової установки. Вони позначають, що протитанкова ракета має термобаричну бойову частину ракети 9М133ФМ-2. Точно так само в іранській армії позначають й термобаричні ракети для інших ПТРК — Toophan та Saeghe. Вони є копією американських TOW та M47 Dragon.

Термобаричні протитанкові ракети

Проте зазначається, що невідомо, Іран почав пряме постачання у РФ, чи це "перетрофеєні" у ЗСУ протитанкові комплекси. Раніше в українських військових вже не раз помічали іранські боєприпаси для артилерії, БМ-21 "Град" та інші. Однак ПТРК не було.

Dehlavieyh — це іранська версія російського ПТРК "Корнет", який так само наводиться по лазеру. Він має тандемну кумулятивну бойову частину та схожу швидкість польоту ракети. Однак на відміну від російського аналога, не має системи нічного тепловізійного прицілу. Серійно ПТРК Dehlaviyeh виготовляється з 2012 року. Відомо, що заявлена дальність стрільби складає 5 кілометрів.

Нагадаємо, 24 квітня ЗМІ писали, що за 6 місяців Іран поставив до РФ понад 300 тисяч артилерійських снарядів для артилерії.

14 січня аналітики опублікували фото іранських ракет для "Градів", які отримали бійці ЗСУ.