"Станки не докупили": что не так с заявлением РФ о наращивании производства танков в 7 раз

В российском "Ростехе" заявили об увеличении производства техники, но украинский эксперт Андрей Тарасенко отмечает, что к "производству" приписали и снятые с вооружения и модернизированные машины.

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Глава российской оборонной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что за 2023 год удалось нарастить производство танков в 7 раз, а легкобронированной техники еще в 4 раза. Об этом он сказал в эфире "России 24".

Чемезов утверждает, что российские предприятия в разы наращивают производство всех видов вооружения:

танки — в 7 раз;

легкобронированная техника — в 4,5 раза;

артиллерия и РСЗО — в 2,5 раза;

боеприпасы и прочее — в 60 раз.

Утверждается, что сейчас в РФ за квартал делают больше танков и БМП, чем за год до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Однако украинский танковый эксперт Андрей Тарасенко отмечает, что поставки техники действительно увеличились в ВС РФ. Однако если говорить именно о производстве, то часто эти изделия были изготовлены другими странами или модернизированы.

Тарасенко приводит пример, что реальный выпуск новых танков Т-90М остаться на уровне 2022 года — примерно 60 машин. Когда же речь идет о производстве, то часто в РФ записывают в список модернизированные или снятые с хранения танки Т-55, Т-62, или Т-72. Модернизация в основном происходит на "Уралвагонзаводе" и "Омсктрансмаше".

Аналитик отметил, что есть две причины, почему в РФ так делают:

рациональнее модернизировать старые Т-72Б в большом количестве, чем изготавливать новые танки;

"Уралвагонзавод" не осуществил модернизацию станков на предприятии, а тендеры после 2022 года либо провалены, либо просрочены.

Тендер на приобретение станков так и не выполнили Тендер на приобретение станков так и не выполнили

Напомним, 1 ноября Силы спецопераций показали уничтожение танка Т-90М "Прорыв" возле Авдеевки.

19 октября в РФ запустили производство ЗРК С-400 в промпарке "Руднево".