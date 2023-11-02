"Станки не докупили": що не так із заявою РФ про нарощування виробництва танків у 7 разів

У російському "Ростєх" заявили про збільшення виробництва техніки, але український експерт Андрій Тарасенко зауважує, що до "виробництва" приписали й зняті з озброєння й модернізовані машини.

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Голова російської оборонної корпорації "Ростех" Сергій Чемезов заявив, що за 2023 рік вдалося наростити виробництво танків у 7 разів, а легкоброньованої техніки ще в 4 рази. Про це він сказав в ефірі "Росії 24".

Чемезов стверджує, що російські підприємства в рази нарошують виробництво всіх видів озброєння:

танки — в 7 разів;

легкоброньована техніка — в 4,5 раза;

артилерія та РСЗВ — у 2,5 раза;

боєприпаси та інше — у 60 разів.

Стверджується, що зараз у РФ за квартал роблять більше танків та БМП, ніж за рік до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Проте український танковий експерт Андрій Тарасенко зазначає, що постачання техніки дійсно збільшилось у ЗС РФ. Проте якщо казати саме про виробництво, то часто ці вироби були виготовлені іншими країнами чи модернізовано.

Тарасенко наводить приклад, що реальний випуск нових танків Т-90М залишитись на рівні 2022 року — приблизно 60 машин. Коли ж мова йде про виробництво, то часто у РФ записують до списку модернізовані чи зняті зі зберігання танки Т-55, Т-62, чи Т-72. Модернізація здебільшого відбувається на "Уралвагонзаводі" та "Омсктрансмаші".

Аналітик зазначив, що є дві причини, чому у РФ так роблять:

раціональніше модернізувати старі Т-72Б у великій кількості, ніж виготовляти нові танки;

"Уралвагонзавод" не здійснив модернізацію верстатів на підприємстві, а тендери після 2022 року або провалені. або прострочені.

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Нагадаємо, 1 листопада Сили спецоперацій показали знищення танку Т-90М "Прорив" біля Авдіївки.

19 жовтня у РФ запустили виробництво ЗРК С-400 в промпарку "Руднево".