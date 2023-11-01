Украинские бойцы повредили новейший российский танк Т-90М "Прорыв" возле Авдеевки (видео)

Уничтожить ремонтную машину и российский танк Т-90М "Прорыв" удалось с помощью беспилотного летательного аппарата.

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Украинские бойцы из третьего отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго поразили ремонтную машину Вооруженных сил Российской Федерации и повредили танк Т-90М "Прорыв" на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в СтратКом ВСУ в Telegram.

"На Авдеевском направлении операторы 3-го отдельного полка СпП имени князя Святослава Храброго с помощью БПЛА уничтожили ремонтную машину противника и повредили танк Т-90М "Прорыв", — говорится в сообщении.

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В опубликованном видео видно, как оператор беспилотного летательного аппарата обнаружил военную технику российских военных. После чего был нанесен точный удар, который уничтожил российскую ремонтную машину и повредил танк Т-90М "Прорыв". После атаки в небо поднялся огонь и густой серый дым.

Танк Т-90М "Прорыв": что о нем известно

Российский танк Т-90М "Прорыв" является самым новым и самым современным танком РФ. Танк вооружен 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М-5, а боекомплект состоит из 40 снарядов, тогда как 22 из них находятся в автомате заряжания. Танк Т-90М наделен башней новой формы, новым автоматом заряжания пушки, современной бортовой электроникой и комплексами динамической защиты.

Российский танк Т-90М "Прорыв" Фото: defence-ua

Напомним, 31 октября стало известно, что бойцы 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины поразили российскую установку разминирования УР-77 "Метеорит" в Донецкой области. Это удалось сделать с помощью дрона-камикадзе.

30 октября сообщили об уничтожении на Авдеевском направлении ТОС-1А "Солнцепек". Бойцы подразделения Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины поразили российскую технику с помощью БПЛА.