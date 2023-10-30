"Хорошо детонировал": спецназовцы СБУ уничтожили FPV-дроном российский "Солнцепек" (видео)

Тяжелую огнеметную систему возможно уничтожить сравнительно недорогим, но эффективным оружием — дроном-камикадзе. Бойцы СБУ ликвидировали "Солнцепек" под Авдеевкой.

Related video

Бойцы подразделения Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины уничтожили на Авдеевском направлении очередной ТОС-1А "Солнцепек". Об этом сообщил в собственном телеграм-канале волонтер и блогер Сергей Стерненко.

"Установка загорелась и начала очень хорошо детонировать. Спасибо, что донатили на этот дрон!" — написал блогер.

Еще раньше, отметил Стерненко, по такому же "Солнцепеку" отработала 59-я бригада.

Российская система "Солнцепек" — что известно

"Солнцепек" — это тяжелая термобарическая огневая система, созданная на базе бронированной платформы танка Т-90, однако разработчики не предоставили никакой защиты пусковой установке.

Кроме того, ТОС-1А "Солнцепек" имеет довольно небольшую дальность стрельбы (от 600 м до 6000 м), что делает его уязвимым для артиллерии и ударных дронов.

Предназначена система, которая стоит около 15 миллионов долларов, для огневой поддержки подразделений и поражения живой силы, в том числе тех, которые находятся в укрепленных укрытиях.

Для стрельбы применяют неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом снаряжении. Термобарические боеприпасы должны уничтожать цели в укрытиях высокой температурой и повышенным давлением.

Важно

Взорвали "Сонцепек": под Авдеевкой ВСУ FPV-дроном "Каховка" уничтожили ТОС-1А (видео)

Напомним, Фокус писал, что бойцы ВСУ не впервые используют дроны для ударов по позициям ВС РФ. В частности, 12 октября Фокус публиковал кадры попадания ударного беспилотника по бронемашине ВС РФ, которую выследили на полевой дороге. Кроме того, беспилотнику удалось сорвать попытку эвакуации российской бронетехники — взорвали сразу две бронемашины. Также FPV-дрон "Пегас" взорвал российскую систему РЭБ "Муром", которая должна была бы его заметить, но не заметила и поэтому взлетела в воздух.