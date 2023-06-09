"У орков дежавю": украинский дрон-камикадзе поразил технику ВС РФ при эвакуации (видео)

Беспилотники от школы "Эскадрон" уже доказали, что могут уничтожать даже танки.

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Украинские военные поразили российскую технику во время эвакуации самодельными дронами-камикадзе. Видеозапись опубликовала в Telegram школа пилотов "Эскадрон", которая также собирает и передает на фронт беспилотники "Пегас".

FPV-дрон с позывным "Zelya 068" под управлением украинского оператора направился к двум единицам техники, которые оккупанты остановили на обочине дороги вплотную друг к другу. Одна машина везла вторую на буксире, вероятно, россияне собирались эвакуировать и починить сломанную технику, но им помешал ударный БПЛА.

На FPV-традиционно ставят недорогие и легкие камеры, которые обладают низким разрешением, поэтому на кадрах сложно рассмотреть, какие именно модели стали жертвами атаки. По некоторым особенностям конструкции можно предположить, что защитники Украины поразили боевые машины десанта (БМД). Степень их повреждения установить нельзя, однако БПЛА от "Эскадрона" уже неоднократно показывали свою способность выводить из строя даже тяжелую бронетехнику.

"У орков уже 471-й день подряд сплошное дежавю — опять дроны-камикадзе, опять подбитая техника. Мы же постараемся не допустить, чтобы это ощущение у них когда-либо закончилось", — прокомментировали в школе "Эскадрон".

В марте писали, как FPV-дрон "Эскадрона" взорвал танк Т-72Б под Авдеевкой. Оператору из 59-й ОМБр ВСУ удалось завести летательный аппарат со взрывчаткой прямо в открытый люк, в результате машина взорвалась и загорелась.

В мае дрон "Пегас" поразил российский танк Т-72Б3 прямо на ходу. После удара бронетехника оккупантов проехала еще несколько метров и остановилась.