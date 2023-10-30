"Гарно детонував": спецпризначенці СБУ знищили FPV-дроном російський "Солнцепьок" (відео)

Важку вогнеметну систему можливо знищити порівняно недорогою, але ефективною зброєю — дроном-камікадзе. Бійці СБУ ліквідували "Солнцепьок" під Авдіївкою.

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Бійці підрозділу Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України знищили на Авдіївському напрямку черговий ТОС-1А "Солнцепьок". Про це повідомив у власному телеграм-каналі волонтер та блогер Сергій Стерненко.

"Установка загорілась і почала дуже гарно детонувати. Дякую, що донатили на цей дрон!" — написав блогер.

Ще раніше, зазначив Стерненко, по такому самому "Солнцепьоку" відпрацювала 59-а бригада.

Російська система "Солнцепьок" — що відомо

"Солнцепьок" — це тяжка термобарична вогнева система, створена на базі броньованої платформи танка Т-90, проте розробники не надали жодного захисту пусковій установці.

Крім того, ТОС-1А "Солнцепьок" має доволі невелику дальність стрільби (від 600 м до 6000 м), що робить його уразливим для артилерії та ударних дронів.

Призначена система, яка коштує близько 15 мільйонів доларів, для вогневої підтримки підрозділів та ураження живої сили, у тому числі тих, які перебувають в укріплених укриттях.

Для стрільби застосовують некеровані реактивні снаряди у термобаричному спорядженні. Термобаричні боєприпаси мають знищувати цілі в укриттях високою температурою та підвищеним тиском.

Важливо

Підірвали "Сонцепьок": під Авдіївкою ЗСУ FPV-дроном "Каховка" знищили ТОС-1А (відео)

Нагадаємо, Фокус писав, що бійці ЗСУ не вперше використовують дрони для ударів по позиціях ЗС РФ. Зокрема, 12 жовтня Фокус публікував кадри влучання ударного безпілотника по бронемашині ЗС РФ, яку вистежили на польові дорозі. Крім того, безпілотнику вдалось зірвати спробу евакуації російської бронетехніки — підірвали відразу дві бронемашини. Також FPV-дрон "Пегас" підірвав російську систему РЕБ "Муром", яка мала б його помітити, але не помітила і тому злетіла у повітря.