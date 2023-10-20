Підірвали "Сонцепьок": під Авдіївкою ЗСУ FPV-дроном "Каховка" знищили ТОС-1А (відео)

Бійці Сил оборони знищили вогневу систему, вартістю близько 15 млн дол. Знищення відбулось після влучання FPV-дрона та детонації термобаричних боєприпасів.

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У звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому зранку 20 жовтня, вказано, що протягом минулої доби росіяни втратили на лінії фронту 50 танків. Крім танків та різних видів бронетехніки, ворог втратив важку вогнеметну систему ТОС-1, яку підірвали бійці Сил оборони під Авдіївкою. Для удару використали "крафтовий" дрон-камікадзе, яким керували оператори 59 бригади. Відео полювання на ТОС-1 опубліковане у Telegram-каналі авторів влучання — виробника FPV дронів-камікадзе Escadrone.

У дописі вказано, що полювання відбулось 19 жовтня під час одного з російських штурмів у напрямку Авдіївки. Бійці 59 бригади спершу стежили за рухом вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок", яка рухалась вулицями невстановленого зруйнованого селища. Після цього "крафтовий" дрон "Каховці" підібрався до установки з тилу і з розгону врізався.

Внаслідок влучання дрона почалась детонація термобаричних боєприпасів, вказується у повідомленні. На відео видно, як вогнеметна система перетворюється у палаючу кулю.

Вказується, що орієнтовна вартість ТОС-1А "Солнцепьок" — близько 15 млн дол. Є сподівання, що разом з нею загинули троє осіб екіпажу.

Бої під Авдіївкою: деталі

Військові аналітики відзначають, що російське командування відновило спробу окупації міста Авдіївки на Донеччині. Вказують, що у ворога є два міркування, які пояснюють продовження атак. По-перше, намагаються відсунути лінію фронту від Донецька. По-друге, хотіли б вийти на адміністративні кордони Донецької області і заявити населенню, що здобули "перемогу" і готові закінчити війну.

Тим часом ЗС РФ встановлює рекорди за кількістю втрат, яких вона зазнає у боях за українське місто. Під час першої спроби штурмів повідомляли про 1030 загиблих росіян. У перший день початку другої спроби стало відомо про 1380 ліквідованих одиниць живої сили.

Зазначимо, бійці ЗСУ не вперше використовують дрони "Пегас" серії "Каховка" для ударів по позиціях ЗС РФ. Зокрема, 12 жовтня Фокус публікував кадри влучання ударного безпілотника по бронемашині ЗС РФ, яку вистежили на польові дорозі. Крім того, безпілотнику вдалось зірвати спробу евакуації російської бронетехніки — підірвали відразу дві бронемашини. Також FPV-дрон "Пегас" підірвав російську систему РЕБ "Муром", яка мала б його помітити, але не помітила і тому злетіла у повітря.

Нагадуємо, у РФ показали винахід, який має допомогти зупиняти морські дрони Сил оборони, які нищать російські кораблі й загрожують Кримському мосту. Установка отримала назву "Комар" і стріляє надзвуковими ракетами. Тим часом для охорони портів ЧФ намагаються використати тренованих дельфінів, заявили OSINT-розслідувачі. Зокрема, вказали, що виявили ще один загін для морських тварин, який з'явився за 14 км від Севастополя.