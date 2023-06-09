"В орків дежавю": український дрон-камікадзе уразив техніку ЗС РФ під час евакуації (відео)

Безпілотники зі школи "Ескадрон" уже довели, що можуть знищувати навіть танки.

Related video

Українські військові уразили російську техніку під час евакуації саморобними дронами-камікадзе. Відеозапис опублікувала в Telegram школа пілотів "Ескадрон", яка також збирає та передає на фронт безпілотники "Пегас".

FPV-дрон із позивним "Zelya 068" під керуванням українського оператора попрямував до двох одиниць техніки, які окупанти зупинили на узбіччі дороги впритул одну до одної. Одна машина везла другу на буксирі, ймовірно, росіяни збиралися евакуювати й виправити поломку, але їм завадив ударний БПЛА.

На FPV-традиційно ставлять недорогі та легкі камери, які мають низьку роздільну здатність, тому на кадрах складно розглянути, які саме моделі стали жертвами атаки. За деякими особливостями конструкції, можна припустити, що захисники України уразили бойові машини десанту (БМД). Ступінь їхнього ушкодження встановити не можна, проте БПЛА від "Ескадрону" вже неодноразово показували свою здатність виводити з ладу навіть важку бронетехніку.

"В орків уже 471-й день поспіль суцільне дежавю — знову дрони-камікадзе, знову підбита техніка. Ми ж постараємося не допустити, щоб це відчуття в них коли-небудь закінчилося", — прокоментували в школі "Ескадрон".

У березні писали, як FPV-дрон "Ескадрону" підірвав танк Т-72Б під Авдіївкою. Оператору з 59-ї ОМБр ЗСУ вдалося завести літальний апарат із вибухівкою прямо у відкритий люк, у результаті машина вибухнула та спалахнула.

У травні дрон "Пегас" уразив російський танк Т-72Б3 прямо на ходу. Після удару бронетехніка окупантів проїхала ще кілька метрів і зупинилася.