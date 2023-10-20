Битва за Авдіївку: окупанти продовжать наступ, незважаючи на великі втрати, — ISW

За словами аналітиків, окупанти зосередили на лінії Авдіївка-Донецьк значне угруповання сил, що складається з частин 15 мотострілецьких полків і 11 стрілецьких полків.

Related video

Російські окупанти продовжать наступ на Авдіївку, незважаючи на великі втрати особового складу та військової техніки. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 19 жовтня говориться, ЗС РФ навряд чи доб'ються успіху на цьому напрямку найближчим часом. Вони не зможуть захопити населений пункт або оточити його, однак спроб наступу не припинять.

"Будь-яке зниження темпів російських наступальних операцій може бути результатом тимчасового коригування тактичної ситуації", — заявили аналітики.

У ISW вважають, що окупанти зосередили на лінії Авдіївка-Донецьк значне угруповання сил, яке складається з частин 15 мотострілецьких полків і 11 стрілецьких полків.

Також у звіті йдеться, що і українські, і російські військові оглядачі сходяться на тому, що ЗС РФ не змогли домогтися бажаного результату біля Авдіївки. Після того як сили противника зазнали великих втрат, темпи їхнього наступу сильно сповільнилися.

Карта боїв на Донбасі Фото: ISW

Нагадаємо, що військовий оглядач Денис Попович 19 жовтня розповів, що наступ на Авдіївку за всіма параметрами провалено. За його словами, немає жодних досягнень з боку противника в районі Авдіївки. Але він не виключає подальших штурмів ворога.