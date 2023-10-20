Битва за Авдіївку: бійці ЗСУ знищили 2 БМП РФ, які їхали на штурм — DeepState (відео)

За словами аналітиків, окупанти намагалися наступати з Водяного на Ласточкине. Воїни 53-ї ОМБр спершу підбили одну бронемашину, а потім — другу.

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Українські військові біля Авдіївки знищили дві російські бронемашини піхоти, які їхали на штурм позицій ЗСУ. Про це повідомляє Telegram-канал DeepState.

Повідомляється, що БМП ворога вразили воїни 53-ї ОМБр. Так, окупанти намагалися наступати з Водяного на Ласточкине. Однак українські військові спершу підбили одну машину, а потім, коли друга спробувала від'їхати назад, вдарили й по ній.

"Чергова атака ворога з Водяного на Ласточкине провалилася", — йдеться в повідомленні.

Також аналітики опублікували відео події.

ЗСУ знищили дві російські БМП

Зазначимо, що 18 жовтня в DeepState повідомили, що ЗС РФ втратили понад 60 одиниць техніки під час спроб наступу на Авдіївку. На основі супутникових знімків аналітики дійшли висновку, що наступ РФ на Авдіївському виступі був успішним тільки в російських медіа. ЗСУ знищили багато техніки ворога.

Також військовий оглядач Денис Попович 19 жовтня розповів, що наступ на Авдіївку за всіма параметрами провалено. За його словами, немає жодних досягнень з боку противника в районі Авдіївки. Але він не виключає подальших штурмів ворога.