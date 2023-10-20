Битва за Авдеевку: бойцы ВСУ уничтожили 2 БМП РФ, которые ехали на штурм — DeepState (видео)

По словам аналитиков, оккупанты пытались наступать из Водяного на Ласточкино. Воины 53-й ОМБр сперва подбили одну бронемашину, а затем — вторую.

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Украинские военные возле Авдеевки уничтожили две российские бронемашины пехоты, которые ехали на штурм позиций ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал DeepState.

Сообщается, что БМП врага поразили воины 53-й ОМБр. Так, оккупанты пытались наступать из Водяного на Ласточкино. Однако украинские военные сперва подбили одну машину, а затем, когда вторая попыталась уехать назад, ударили и по ней.

"Очередная атака врага из Водяного на Ласточкино провалилась", — говорится в сообщении.

Также аналитики опубликовали видео произошедшего.

ВСУ уничтожили две российские БМП

Отметим, что 18 октября в DeepState сообщили, что ВС РФ потеряли более 60 единиц техники во время попыток наступления на Авдеевку. На основе спутниковых снимков аналитики пришли к выводу, что наступление РФ на Авдеевском выступе было успешным только в российских медиа. ВСУ уничтожили много техники врага.

Также военный обозреватель Денис Попович 19 октября рассказал, что наступление на Авдеевку по всем параметрам провалено. По его словам, нет никаких достижений со стороны противника в районе Авдеевки. Но он не исключает дальнейших штурмов врага.