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"Враг не прекращает штурм": президентская бригада уничтожила колонну ВС РФ возле Авдеевки (видео)

Техника ВС РФ, военная техника, уничтожение
Бойцы уничтожили вражескую технику возле Авдеевки

Колонна российской техники при поддержке пехоты пыталась прорвать рубежи украинских военных. Однако не смогла достичь цели и была уничтожена.

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Второй механизированный батальон Президентской бригады сдержал российский штурм и колонну вражеской техники на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады в Telegram.

"На Авдеевском направлении враг не прекращает штурмы. 2 Механизированный батальон Президентской бригады сдерживает нашествие противника", — говорилось в сообщении.

Отметили, что рубежи украинских бойцов пыталась прорвать колонна российской техники при поддержке пехоты. Однако враг не смог достичь цели и был уничтожен.

В ролике бойцы показали, как обнаружили вражескую колонну с помощью беспилотных летательных аппаратов. После чего началась серия взрывов — военные поражали технику Вооруженных сил Российской Федерации. В результате она переставала функционировать, а в небо поднимался огонь и густой черный дым. Кроме этого, военные показали, как сбрасывали единичные боеприпасы с дронов по живой силе врага и окопах.

Напомним, 17 октября в Military Media Center рассказали о потерях Вооруженных сил Российской Федерации во время штурма Авдеевки Донецкой области. В течение семи дней, с 10 по 16 октября, было уничтожено около 5500 военных РФ, четыре танковых батальона, семь мотострелковых батальонов, 11 артиллерийских дивизионов и четверть эскадрильи самолетов.

В тот же день в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что россияне планируют взять Авдеевку под свой контроль, ведь без этого города враг не может достичь более широкой задачи, связанной с полной оккупацией Донецкой области. Аналитики считают, что оккупантам не удастся достичь этой цели в краткосрочной перспективе.