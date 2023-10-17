"Враг не прекращает штурм": президентская бригада уничтожила колонну ВС РФ возле Авдеевки (видео)

Колонна российской техники при поддержке пехоты пыталась прорвать рубежи украинских военных. Однако не смогла достичь цели и была уничтожена.

Related video

Второй механизированный батальон Президентской бригады сдержал российский штурм и колонну вражеской техники на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады в Telegram.

"На Авдеевском направлении враг не прекращает штурмы. 2 Механизированный батальон Президентской бригады сдерживает нашествие противника", — говорилось в сообщении.

Отметили, что рубежи украинских бойцов пыталась прорвать колонна российской техники при поддержке пехоты. Однако враг не смог достичь цели и был уничтожен.

В ролике бойцы показали, как обнаружили вражескую колонну с помощью беспилотных летательных аппаратов. После чего началась серия взрывов — военные поражали технику Вооруженных сил Российской Федерации. В результате она переставала функционировать, а в небо поднимался огонь и густой черный дым. Кроме этого, военные показали, как сбрасывали единичные боеприпасы с дронов по живой силе врага и окопах.

Напомним, 17 октября в Military Media Center рассказали о потерях Вооруженных сил Российской Федерации во время штурма Авдеевки Донецкой области. В течение семи дней, с 10 по 16 октября, было уничтожено около 5500 военных РФ, четыре танковых батальона, семь мотострелковых батальонов, 11 артиллерийских дивизионов и четверть эскадрильи самолетов.

В тот же день в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что россияне планируют взять Авдеевку под свой контроль, ведь без этого города враг не может достичь более широкой задачи, связанной с полной оккупацией Донецкой области. Аналитики считают, что оккупантам не удастся достичь этой цели в краткосрочной перспективе.