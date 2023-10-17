Бои за Авдеевку и контрнаступление: сколько батальонов ВС РФ уничтожено за неделю (инфографика)

Во время штурмовых действий под Авдеевкой россияне потеряли рекордное количество живой силы и танков. По размеру потерь этот период занял третье место за все время войны, отметил журналист.

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Российское командование, начиная с 10 октября, пытается захватить город Авдеевку, расположенный в 5 км от окраин оккупированного Донецка. OSINT-расследователи отметили, что ВС РФ удалось незаметно собрать несколько бригад, чтобы ударить по позициям ВСУ. Однако после этого они не смогли достичь успеха: не захватили высоту к северу от Авдеевки, потеряли колонны бронемашин. В Military Media Center пересчитали потери ВС РФ в батальонах и дивизионах и выяснили, что враг лишился 22 батальонов различных родов войск.

В заметке разделили потери ВС РФ по родам войск. Итак, в течение семи дней — с 10 по 16 октября — ликвидированы следующие условные подразделения вражеского войска:

11 батальонов живой силы (т.е. 5500 чел.);

4 танковых батальона (136 ед.);

7 мотострелковых батальонов (256 бронемашин);

11 артиллерийских дивизионов (197 орудий);

четверть эскадрильи самолетов (3 ед.)

Потери ВС РФ в течение 10-16 октября 2023 года Фото: Military Media Center

Также журналист Роман Шрайк отметил, что по некоторым показателям ВС РФ установили "рекорды". В частности, по темпам потерь личного состава и танков шесть дней октября стали "призерами" и заняли почетное третье место.

Рекордные потери РФ в октябре 2023 года Фото: Скриншот

Война РФ: детали

Отметим, подсчеты СМИ подтверждаются графиками, на которых обозначены ежедневные и ежемесячные российские потери. В частности, заметно, что количество ликвидированных солдат ВС РФ выросло вдвое ровно между 9 и 10 октября. Эти потери продолжили увеличиваться и на сегодня достигли пика 12 октября — тогда Генштаб сообщил о 1 030 россиянах, погибших на войне в Украине.

Потери личного состава ВС РФ Фото: Портал Мінфін

Между тем впереди возможные потери россиян, похожие на пиковый месяц боев за Бахмут. В частности, в марте погибло 24 100 ед. живой силы ВС РФ — максимум за все 600 дней войны. Однако до конца октября еще осталось две недели: у ВС РФ есть возможность повторить рекорд весны.

Помесячные потери ВС РФ за 600 дней (21 месяц) войны Фото: russian-casualties.in.ua

Согласно последнему аналитическому отчету Института изучения войны, возле Авдеевки ВС РФ действительно несут ощутимые потери. Потери настолько ощутимы, что российские власти их замалчивают и называют события не боями, а "обороной". Однако штурмовые действия все еще продолжаются. Бойцы ВСУ, которые удерживают это направление, подтверждают, что враг пытается взять город в "клещи", но ему это не удалось.

Напоминаем, расследователи подсчитали, может ли РФ накапливать свежевыпущенные ракеты для ударов по Украине. Выяснили, что запасов новых ракет в России нет: запускают снаряды, которые только что сошли с конвейера. Между тем в результате удара баллистических и крылатых ракет, а также "Шахедов", по Миргороду повреждены 50 домов, заявили в Полтавской ОГА.