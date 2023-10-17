Бої за Авдіївку та контрнаступ: скільки батальйонів ЗС РФ знищено за тиждень (інфографіки)

Під час штурмових дій Авдіївки росіяни втратили рекордну кількість живої сили й танків. За розміром втрат цей період зайняв третє місце за весь час війни, зазначив журналіст.

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Російське командування, починаючи з 10 жовтня, намагається захопити місто Авдіївка, розташоване за 5 км від околиць окупованого Донецька. OSINT-розслідувачі відзначили, що ЗС РФ вдалось непомітно зібрати кілька бригад, щоб вдарити по позиціях ЗСУ. Однак після цього вони не змогли досягнути успіху: не захопили висоту на північ від Авдіївки, втратили колони бронемашин. В Military Media Center перерахували втрати ЗС РФ у батальйонах та дивізіонах і з'ясували, що ворог позбувся 22 батальйонів різних родів військ.

У дописі поділили втрати ЗС РФ за родами військ. Отже, протягом семи днів — з 10 по 16 жовтня — ліквідовано наступні умовні підрозділи ворожого війська:

11 батальйонів живої сили (тобто 5500 ос.);

4 танкових батальйони (136 од.);

7 мотострілецьких батальйонів (256 бронемашин);

11 артилерійських дивізіонів (197 гармат);

чверть ескадрильї літаків (3 од.)

Втрати ЗС РФ протягом 10-16 жовтня 2023 року Фото: Military Media Center

Також журналіст Роман Шрайк відзначив, що за деякими показниками ЗС РФ встановили "рекорди". Зокрема, за темпами втрат особового складу і танків шість днів жовтня стали "призерами" і зайняли почесне третє місце.

Рекордні втрати РФ у жовтні 2023 року Фото: Скриншот

Війна РФ: деталі

Зазначимо, підрахунки ЗМІ підтверджуються графіками, на яких позначено щоденні та щомісячні російські втрати. Зокрема, помітно, що кількість ліквідованих солдатів ЗС РФ зросла удвічі рівно між 9 та 10 жовтня. Ці втрати продовжили збільшуватись і на сьогодні досягнули піка 12 жовтня — тоді Генштаб повідомив про 1 030 росіян, які загинули на війні в Україні.

Втрати особового складу ЗС РФ Фото: Портал Мінфін

Між тим попереду можливі втрати росіян, схожі до пікового місяця боїв за Бахмут. Зокрема, у березні загинуло 24 100 од. живої сили ЗС РФ — максимум за усі 600 днів війни. Однак до кінця жовтня ще залишилось два тижні: у ЗС РФ є можливість повторити рекорд весни.

Помісячні втрати ЗС РФ за 600 днів (21 місяць) війни Фото: russian-casualties.in.ua

Згідно з останнім аналітичним звітом Інституту вивчення війни, біля Авдіївки ЗС РФ дійсно зазнають відчутних втрат. Втрати настільки відчутні, що російська влада їх замовчує і називає події не боями, а "обороною". Однак штурмові дії все ще тривають. Бійці ЗСУ, які втримують цей напрямок, підтверджують, що ворог намагається взяти місто в "кліщі", але йому це не вдалось.

Нагадуємо, розслідувачі підрахували, чи може РФ накопичувати свіжовипущені ракети для ударів по Україні. З'ясували, що запасів нових ракет у Росії немає: запускають снаряди, які щойно зійшли з конвеєра. Тим часом внаслідок удару балістичних та крилатих ракет, а також "Шахедів", по Миргороду пошкоджено 50 будинків, заявили у Полтавській ОВА.