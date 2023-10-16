"Абсолютний відстій": OSINT-розслідувач проаналізував штурмові дії ЗС РФ під Авдіївкою

Російському командуванню вдалось приховати переміщення кількох бригад для штурмів Авдіївки, зазначив OSINT-розслідувач. Однак на цьому успіхи закінчуються і починається низка провалів.

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Українські бійці, які воюють під Авдіївкою, повідомили про напрямки атак підрозділів ЗС РФ та про їхні цілі. Зокрема, противник намагається захопити висоту на північ від міста — Авдіївський коксохім. Також рухається з півдня, щоб затисну "кліщі". Між тим впродовж шести днів штурмів росіяни втратили бригаду живої сили та 60 бронемашин різних типів. Німецький OSINT-розслідувач Tendar пояснив деталі російської спецоперації під Авдіївкою. На його думку, ЗС РФ планували успішно, але потім щось пішло не так. Про невдачі командування росіян ідеться у дописі в соцмережі X (раніше — Twitter) розслідувача.

Tendar зазначив, що командуванню ЗС РФ вдалось, з його слів, таємно зібрати штурмовий кулак неподалік від Авдіївки. Він вказує, що це начебто стало несподіванкою для підрозділів ЗСУ, які тримають там оборону: "Приховати таку велику наступальну силу — це вже сам по собі подвиг".

Однак після цього єдиного успішного кроку інші наступні дії були повністю провальними: "Це не можна описати інакше: дії росіян — абсолютний відстій", — сказав розслідувач.

Серед помилок росіян Tendar виділи три найважливіших. По-перше, танкові колони були успішно зупинені українськими ПТРК, дронами та мінуванням — ЗСУ перетворили Авдіївку у "неприступну фортецю". По-друге, командування ЗС РФ вирішило штурмувати танковими колонами, які вкотре показали свою неефективність під час провалу на Київщині. По-третє, українська артилерія нищить логістику ворога, тим часом як у росіян є проблема зі зношенням стволів та снарядами.

Ймовірне гіпотетичне взяття Авдіївки не несе жодної стратегічної мети — навіть не зв'яже резерви Сил оборони, а потрібне лише для пропаганди, впевнений аналітик.

"Найбільшою помилкою російського наступу є те, що він стратегічно вважається абсолютно марним. Питання – чому Росія взагалі розпочала цей наступ – є виправданим, і я припускаю, що воно носить переважно пропагандистський і певною мірою нарцисичний характер."

Бої під Авдіївкою: деталі

Зазначимо, згідно з даними онлайн-карти бойових дій DeepState, підрозділи ЗС РФ спробували просунутись на одне поля вперед — на відстань близько 1 км. Однак на жодному з напрямків атаки — біля Красногорівки на півночі та Сєверного та Первомайського на півдні — немає змін у лінії фронту: помітно лише розростання сірої зони, де тривають бойові дії.

У звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 жовтня вказується, що бійці ОСУВ "Таврія" протягом доби успішно відбили під Авдіївкою 15 російських атак.

Зазначимо, вдень 16 жовтня бійці Сил оборони зауважили невелике затишшя на лінії боїв у Авдіївці. Вказали, що ЗС РФ втратили не менш як бригаду живої сили. Тим часом в ГУР Міноборони пояснили, яку мету має російське командування, штурмуючи цей населений пункт. Зокрема, командування ЗС РФ хотіло б розосередити українські сили, щоб захистити сухопутний коридор на Крим на півдні.

Нагадуємо, в американському уряді 13 жовтня повідомили, що впевнені у початку наступу ЗС РФ під Авдіївкою. Також відзначили відновлення звичної для росіян тактики — використання так званих "м'ясних" штурмів. Кремль намагається приховати від населення Росії ситуацію на даному відтинку фронту: для цього замість штурмові дії говорять про "оборону".