ВС РФ потеряли более 60 единиц техники во время попыток наступления на Авдеевку, — DeepState

На основе спутниковых снимков аналитики пришли к выводу, что наступление РФ на Авдеевском выступе было успешным только в российских медиа. ВСУ уничтожили много техники врага.

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На северном фасе Авдеевского выступления российские войска потеряли по меньшей мере 63 единицы военной техники. Каждую удалось зафиксировать на фото или видео. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Российские войска уже несколько недель наступают на Авдеевском направлении. Во время атак оккупанты иногда шли колоннами, что позволяло их уничтожать еще на подступах. Аналитики проанализировали изменения на спутниковых снимках и зафиксировали 63 единицы техники. Почти вся она была уничтожена в районе Красногоровки и на подступах к населенному пункту.

Поэтому аналитики заключают, что успешность действий ВС РФ была только в их информационном пространстве. На поле боя несмотря на преимущество по всем пунктам враг был разбит, количество потерь погибшими у врага измеряется сотнями.

Потерянная российская техника на Авдеевском направлении

Однако аналитики обращают внимание на еще один нюанс — тактика бронетанковых кулаков не работает. Оккупанты разбили несколько колонн ВСУ возле Малой Токмачки, Вербового, Работино, Старомайорского, Новодонецкого и Ровнополя. Так же и ВСУ уничтожили российские колонны под Угледаром, Новоегоровкой, Макеевкой, Андреевкой, Марьинкой, а теперь и в районе Красногоровки и Водяного-Первомайского.

Причина провала такой тактики заключается в том, что возросла результативность связи аэроразведки с артиллерией. Мавики позволяют почти уравнять возможности Сил обороны и оккупантов. Пока нет технологий, которые бы предоставили преимущество Украине, поэтому над их созданием должен работать военно-промышленный комплекс. Иначе история с поражением колонн техники ВСУ будет продолжаться.

Напомним, в Авдеевской МВА заявили, что ВС РФ устроили самое масштабное наступление на город с 2014 года.

В течение шестидневного наступления на Авдеевку российское командование потеряло рекордное количество живой силы и военной техники. В частности, в ВС РФ стало меньше на 11 пехотных батальонов и столько же артиллерийских дивизионов.