Битва за Авдеевку: оккупанты продолжат наступление, несмотря на большие потери, — ISW
По словам аналитиков, оккупанты сосредоточили на линии Авдеевка-Донецк значительную группировку сил, состоящую из частей 15 мотострелковых полков и 11 стрелковых полков.
Российские оккупанты продолжат наступление на Авдеевку, несмотря на большие потери личного состава и военной техники. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).
В отчете от 19 октября говорится, ВС РФ вряд ли добьются успеха на этом направлении в ближайшее время. Они не смогут захватить населенный пункт или окружить его, однако попыток наступления не прекратят.
"Любое снижение темпов российских наступательных операций может быть результатом временной корректировки тактической ситуации", — заявили аналитики.
В ISW считают, что оккупанты сосредоточили на линии Авдеевка-Донецк значительную группировку сил, состоящую из частей 15 мотострелковых полков и 11 стрелковых полков.
Также в отчете говорится, что и украинские, и российские военные обозреватели сходятся на том, что ВС РФ не смогли добиться желаемого результата у Авдеевки. После того как силы противника получили большие потери, темпы их наступления сильно замедлились.
Напомним, что военный обозреватель Денис Попович 19 октября рассказал, что наступление на Авдеевку по всем параметрам провалено. По его словам, нет никаких достижений со стороны противника в районе Авдеевки. Но он не исключает дальнейших штурмов врага.