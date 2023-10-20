У Росії представили ракетну установку для боротьби з морськими дронами "Комар 3М47-03Э"

Модернізована установка оснащена надзвуковими ракетами "Атака", які насамперед призначені для ураження броньованих цілей. Такими ракетами росіяни намагатимуться прикрити свої військові кораблі.

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На виставці "Інтерполітех-2023" у Москві було представлено модернізовану корабельну ракетну установку "Комар 3М47-03Е", призначену для ураження надводних морських безпілотників. Систему застосовують у тих випадках, коли на кораблі неможливо встановити важчі системи озброєння. Про це 19 жовтня повідомило видання Defence Mirror.

Представник підприємства АТ "РАТЕП", що входить до концерну "Алмаз-Антей", яке займається розробкою установки "Комар", розповів, що модернізована версія озброєна не тільки стандартними ракетами "Игла-С", а й керованими ракетами "Атака".

"Крім повітряних цілей — літаків, що летять низько, і дронів — може вражати та надводні цілі. Перш за все, йдеться про надводні катери-камікадзе", — заявив російський чиновник.

Оглядачі зазначають, що нові системи "Комар", озброєні ракетою "Атака", здатні знищувати цілі, що рухаються зі швидкістю менше ніж 50 вузлів (92 км/год). При цьому вибір цього виду боєприпасів, ймовірно, стався не випадково, оскільки "Атака" має надзвукову швидкість і насамперед призначена для ураження броньованих машин противника.

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Також було зазначено, що останнім часом російський Чорноморський флот відчуває проблеми через застосування українськими силами морських безпілотників. І хоча кораблі окупантів якось відбивалися, потреба в посиленні захисних засобів кораблів проти дронів залишається актуальною.

Тим часом варто враховувати, що поки що йдеться тільки про виставку, і саме коли нові комплекси будуть встановлені на кораблі невідомо. Крім того, про ефективність установки "Комар" проти морських безпілотників говорити передчасно, оскільки жодної інформації про результати будь-яких випробувань немає.

Раніше повідомлялося, що після серії атак у Чорному морі російські військові почали готувати своїх моряків до протидії морським дронам. При цьому підготовка екіпажів проводиться одночасно із заходами протидиверсійного захисту.