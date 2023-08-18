Зміцнюють оборону і чекають нових атак: РФ готує екіпажі кораблів до протидії дронам

Після серії атак у Чорному морі противник хоче навчитися боротися з можливими небезпеками. Також на території Кримського півострова фіксується підготовка оборони.

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Російська Федерація після низки інцидентів у Чорному морі почала готувати екіпажі своїх кораблів до протидії морським дронам. Про це йдеться в Telegram-каналі Military Media Center 18 серпня.

Останнім часом з тимчасово окупованого Криму та акваторії Чорного моря надходять новини про вибухи та спроби атакувати Чорноморський флот. Російська сторона в цьому звинувачує Україну і почала готуватися до подальших НП.

Зокрема йдеться про спробу підготувати екіпажі кораблів у Чорному морі, щоб вони були нібито готові протидіяти морським дронам. Також фіксується, що противник намагається покращити системи оборони на тимчасово окупованому Кримському півострові.

"Така підготовка екіпажів, а також розрахунків берегових військ проводиться одночасно із заходами протидиверсійного захисту пунктів базування російського флоту в Чорному та Азовському морях", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 серпня в Міноборони Російської Федерації заявили про те, що Крим нібито зазнав атаки 20 безпілотників. В оборонному відомстві стверджують, що 14 дронів нібито збито силами ППО, а ще 6 — придушено засобами радіоелектронної боротьби.

14 серпня в ГУР зазначили, що росіяни після вибухів масово залишають Крим. Підтримка України на півострові висока і місцеві жителі не просто чекають на звільнення, а й самі його наближають, а ось завезені туди після 2014 року росіяни почали збирати валізи.