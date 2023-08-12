Вибухи в Криму: півострів зазнав атаки 20 безпілотників, — Міноборони РФ (відео)

У російському оборонному відомстві стверджують, що 14 дронів нібито збито силами ППО, а ще 6 — придушено засобами радіоелектронної боротьби.

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У суботу, 12 серпня, у Міністерстві оборони Російської Федерації заявили про атаку безпілотних літальних апаратів по тимчасово окупованому Кримському півострову. Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі відомства.

У Міноборони РФ написали, що нібито припинили спробу України атакувати територію Криму 20 безпілотниками. Також повідомляється, що всі повітряні сили були знищені.

Згідно із заявою російського оборонного відомства, 14 дронів було збито протиповітряною обороною, а ще 6 — придушено засобами радіоелектронної боротьби.

За даними міністерства, постраждалих і руйнувань немає.

У Міноборони РФ заявили про атаку на Крим

Вибухи в Криму 12 серпня: що відомо

Нагадаємо, вночі 12 серпня на території тимчасово окупованого Кримського півострова пролунали вибухи. У селищі Новоозерне було чути звуки БПЛА і стрілянини.

Радник глави окупаційної адміністрації Криму Олег Крючков заявив, що в кількох районах півострова спрацювала протиповітряна оборона і закликав "зберігати спокій".

За даними місцевих Telegram-каналів, у Новоозерному розташована військова база російських військ, на якій, за словами місцевих жителів, зберігається велика кількість військової техніки. Йдеться про 943-й центр забезпечення мобілізаційного розгортання.

Вибухи в Новоозерному

Раніше, 10 серпня, у Міноборони Росії заявляли, що також територію окупованого Кримського півострова атакували безпілотники. У соцмережах зазначили, що вибухи чули в Сакському районі Криму.