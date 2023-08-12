Вибухи в Криму: окупанти повідомили про роботу ППО, Керченський міст перекрили (відео)

Вибухи пролунали про селище Новоозерне, де, за даними місцевих жителів, окупанти розгорнули базу, на якій зберігається велика кількість військової техніки.

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У ніч на 12 серпня на території тимчасово окупованого Кримського півострова пролунали вибухи. Про це написав Telegram-канал "Кримський вітер".

Автори каналу повідомили, що над населеним пунктом Новоозерне літають БПЛА і, ймовірно, працює протиповітряна оборона. На опублікованих відео чути звуки вибухів і стрілянини.

Вибухи в Новоозерному

В одній із публікацій також ідеться, що російські окупанти не вмикали повітряної тривоги, а деякі люди повиходили на вулицю.

Пізніше в джерелі зазначили, що в Новоозерному розташована військова база російських військ, на якій, за словами місцевих жителів, зберігається велика кількість військової техніки. Йдеться про 943-й центр забезпечення мобілізаційного розгортання.

У пості також згадується про те, що селище вже піддавалося атаці 26 серпня минулого року.

У Новоозерному розташована військова база ЗС РФ

Водночас російське видання "РИА Новости" повідомило, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

Радник глави окупаційної адміністрації Криму Олег Крючков написав у своєму Telegram-каналі, що в кількох районах півострова спрацювала протиповітряна оборона і закликав "зберігати спокій".

Нагадаємо, що 11 серпня партизани помітили стоянку вантажівок російських військових. Передбачається, що далі вони рухатимуться в бік Сімферополя.

Раніше, 10 серпня, керівник "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко заявив, що в Криму місцеві жителі очікують українського контрнаступу.