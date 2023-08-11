Їдуть на Сімферополь: окупанти переміщують військову техніку в Криму, — партизани (відео)

Повідомляється, що партизани помітили стоянку вантажівок ЗС РФ. Передбачається, що далі вони рухатимуться в бік Сімферополя.

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У селищі Зуя Білогірського району партизани руху "Атеш" помітили стоянку російської військової техніки. Про це партизани повідомили 11 серпня на своєму Telegram-каналі.

"У смт. Зуя (Білогірський район) помічено стоянку військової техніки вс рф за такими координатами: 45.05432142145465, 34.31243356416109. Вантажівки, ймовірно, прямують у бік Сімферополя трасою "Р23", — ідеться в повідомленні.

Також партизани опублікували відео, на якому можна побачити вантажівки російської армії.

Скупчення військової техніки в окупованому Криму біля Сімферополя

Також повідомлялося, що 11 серпня ЗСУ завдали авіаудару двома бомбами JDAM по окупантах. Наразі частина Урожайного перебуває в сірій зоні. В одному з будинків військові зафіксували й атакували окупантів.

Крім того, 11 серпня в РФ заявили про завершення розробки БТ-3Ф, яка вміє плавати. Бронетранспортер зробили для транспортування сил і засобів під ворожим вогнем. У десантному відділенні зможуть поміститися 15 бійців.