У РФ заявили про завершення розробки БТ-3Ф, що вміє плавати: чим буде небезпечною для ЗСУ

Бронетранспортер зробили для транспортування сил та засобів під ворожим вогнем. У десантному відділенні зможуть поміститись 15 бійців.

Related video

У РФ заявили про завершення дослідницько-конструкторських робіт з розробки БТР, що вміє плавати БТ-3Ф. Про це повідомляє "РІА Новини".

Підприємство "Курганмашзавод" разом з акціонерним товариством "СКБМ" завершують ініціативні роботи зі створення бронетранспортера БТ-3Ф. В основі машини лежить БМП-3, яка як стверджується, чудово себе зарекомендувала протягом десятиліть експлуатації в ЗС РФ.

Основним завданням БТ-3Ф буде транспортування підрозділів в зону бойових дій під ворожим вогнем. Окрім цього БТР має надавати вогневу підтримку іншим військовим на полі бою. Перший дослідницький зразок був виготовлений в кінці 2022 року й вже нібито пройшов випробування. Серійне випробування мало початись того ж року, але було відкладено ще на рік.

БТ-3Ф здатний долати різноманітні вогневі перешкоди. На озброєнні в нього є дистанційно керований великокаліберний кулемет. В десантне відділення має поміститись 15 бійців, а сам екіпаж складається з двох осіб — командира та водія.

Нагадаємо, 11 серпня ЗМІ писали, що у РФ заявили про старт серійного виробництва САУ "Коаліція-СВ", яка досі не пройшла державних випробувань.

7 серпня у РФ заявили про відновлення виробництва радянської САУ "Пат-С".