В РФ заявили о завершении разработки БТ-3Ф, умеющей плавать: чем будет опасна для ВСУ

Бронетранспортер сделали для транспортировки сил и средств под вражеским огнем. В десантном отделении смогут поместиться 15 бойцов.

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В РФ заявили о завершении опытно-конструкторских работ по разработке плавающего БТР БТ-3Ф. Об этом сообщает "РИА Новости".

Предприятие "Курганмашзавод" совместно с акционерным обществом "СКБМ" завершают инициативные работы по созданию бронетранспортера БТ-3Ф. В основе машины лежит БМП-3, которая как утверждается, прекрасно себя зарекомендовала на протяжении десятилетий эксплуатации в ВС РФ.

Основной задачей БТ-3Ф будет транспортировка подразделений в зону боевых действий под вражеским огнем. Кроме этого БТР должен оказывать огневую поддержку другим военным на поле боя. Первый исследовательский образец был изготовлен в конце 2022 года и уже якобы прошел испытания. Серийное испытание должно было начаться в том же году, но было отложено еще на год.

БТ-3Ф способен преодолевать различные огневые препятствия. На вооружении у него есть дистанционно управляемый крупнокалиберный пулемет. В десантное отделение должно поместиться 15 бойцов, а сам экипаж состоит из двух человек — командира и водителя.

Напомним, 11 августа СМИ писали, что в РФ заявили о старте серийного производства САУ "Коалиция-СВ", которая до сих пор не прошла государственных испытаний.

7 августа в РФ заявили о возобновлении производства советской САУ "Пат-С".