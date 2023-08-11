ЗСУ завдали авіаудар двома бомбами JDAM по окупантах (відео)

Нині частина Урожайного знаходиться в сірій зоні. В одному з будинків військові зафіксували й атакували окупантів.

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Збройні сили уразили багатоповерхівку в селищі Урожайне в Донецькій області. В ній знаходились позиції окупантів. Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на соцмережі.

На кадрах з безпілотника видно, як по російських позиціях прилітає дві авіабомби JDAM. В тому районі знаходяться 60-та окрема мотострілецька бригада та 247-й гвардійський десантно-штурмовий козачий полк ЗС РФ. Частина Урожайного знаходиться в сірій зоні. Хоча ще 7 серпня воно було від контролем російських військ.

Сусідній населений пункт селище Старомайорське звільнили 27 липня Сили оборони України. Також у виданні констатували, що JDAM став вже звичайним засобом ураження російських позицій.

JDAM — це комплект для звичайних авіабомб, які роблять їх керованими. Бомба оснащується хвостовим оперенням та навігаційною системою INS. Уздовж корпусу розташовані планки, які дають можливість бомби планувати до цілі. Максимальна дальність стрільби — 70 км, але за умови скидання з великої висоти, мінімальна дальність — 24 км. Українська армія отримала ракети GBU-62. Разом з комплектом маса бомби сягає 907 кг.

Нагадаємо, 29 червня ЗСУ знищили на Донбасі командний пункт РФ керованою бомбою JDAM.

22 червня ізраїльська компанія Elbit Systems заявила про розробку комплекту некерованих бомб REST, який за характеристиками краще за американський JDAM. Зокрема в дальності.