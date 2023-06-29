Українська авіація знищила командний пункт РФ на Донбасі керованою бомбою JDAM (відео)

Сполучені Штати ще не передали Україні керовані снаряди GLSDB, тому єдиний варіант, чим атакували ворога є керована авіабомба JDAM-ER.

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В Донецькій області українська авіація завдала удару по російському командному пункту 238-го окремого стрілецького батальйону ЗС РФ. Про це повідомляє головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов в телеграм-каналі.

На опублікованих кадрах з безпілотника видно, як дві керовані авіабомби JDAM-ER знищують командний пункт ЗС РФ у Верхньоторецькому. Через потужний удар від будівлі, в якій розташовувалися окупанти, нічого не залишилось. Є також версія, що удар завдавався крилатими бомбами GLSDB, проте нещодавно у Пентагоні заявили, що Україна їх отримає не раніше осені, тому цей варіант виключається.

Також в мережі опублікували ще одне відео, на якому ЗСУ знищують базу з особовим складом окупантів. Вже з місця удару стало зрозуміло, що було знищено два поверхи будівлі.

Як працює комплект JDAM-ER?

JDAM-ER — це комплект для авіабомб, який перетворює їх на керовані боєприпаси, які можна використовувати за будь-яких погодних умов. На некеровану бомбу серії Mk80 встановлюють крила та хвостову частину. В неї вбудовано інерційну навігаційну систему та GPS.

Потенційно вага бомби може бути до 900 кг. В Україні їх використовують з радянських літаків. Особливістю є те, що чим вище висота пуску снаряда, тим далі він летить. Максимальна дальність польоту до 90 км.

Нагадаємо, 8 березня в мережі вперше показали застосування ЗСУ бомби JDAM.

Також відомо, що з березня РФ почала виробляти аналог JDAM-ER під назвою КАБ.