З'явилося перше відео використання українськими військовими "розумної бомби" JDAM, — ЗМІ (відео)

У ролику, що з'явився в мережі, повідомляють, що Україна вперше скинула авіабомбу з комплексом "JDAM-ER" з літака.

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З'явилося відео першого використання українськими військами авіабомби, що обладнана американською системою Joint Direct Attack Munition-Extended Range (JDAM). Про це написав український журналіст Андрій Цаплієнко у себе в Telegram.

За його словами, на кадрах, які почали розповсюджувати у мережі, видно, як українські військові з літака застосували JDAM-ER. Щоправда, на якій саме ділянці фронту не уточнюється.

"Joint Direct Attack Munition-Extended Range може вражати цілі за 72 кілометри від точки, де її скидають", — уточнив журналіст.

[ + – ] Перше відео з використанням в Україні бомби з американською системою JDAM

Що таке JDAM

Комплект обладнання на основі технології GPS, що перетворює бомби вільного падіння на коректовані боєприпаси, які можна використовувати за будь-яких погодних умов.

Нагадаємо, що генерал ВПС США та командувач ВПС США в Європі та Африці Джеймс Хекер говорив, що ВСУ вже отримали "розумні бомби" JDAM.

"Ми щойно передали в Україну високоточні боєприпаси, які мають збільшену дальність дії і працюють трохи далі, ніж бомба з гравітаційним скиданням, які також мають систему наведення. Це нещодавня можливість, яку ми змогли їм дати, ймовірно, за останні три тижні", — — сказав генерал.

Зазначимо також, що ще 22 лютого у США заявили про постачання керованих бомб JDAM-ER до України. Весь пакет військової допомоги складає 1,85 млрд доларів.