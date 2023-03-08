Появилось первое видео использования украинскими военными "умной бомбы" JDAM, — СМИ (видео)

В появившемся в сети ролике сообщают, что Украина впервые сбросила авиабомбу с комплексом "JDAM-ER" с самолета.

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Появилось видео первого использования украинскими войсками авиабомбы, оборудованной американской системой Joint Direct Attack Munition-Extended Range (JDAM). Об этом написал украинский журналист Андрей Цаплиенко у себя в Telegram.

По его словам, на кадрах, которые начали распространять в сети, видно, как украинские военные с самолета применили JDAM-ER. Правда, на каком именно участке фронта — не уточняется.

"Joint Direct Attack Munition-Extended Range может поражать цели в 72 километрах от точки, где ее сбрасывают", — уточнил журналист.

[ + – ] Появилось первое видео использования в Украине JDAM

Что такое JDAM

Комплект оборудования на основе технологии GPS, преобразующий существующие свободнопадающие бомбы в корректируемые боеприпасы, которые можно использовать при любых погодных условиях.

Напомним, что генерал ВВС США и командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер говорил, что ВСУ уже получили "умные бомбы" JDAM.

"Мы только что передали в Украину высокоточные боеприпасы, которые имеют увеличенную дальность действия и работают немного дальше, чем бомба с гравитационным сбросом, вдобавок обладающие системой наведения. Это недавняя возможность, которую мы смогли им дать, вероятно, за последние три недели", — сказал генерал.

Отметим также, что еще 22 февраля в США заявили о поставках управляемых бомб JDAM-ER в Украину. Весь пакет военной помощи составляет 1,85 млрд долларов.